UBL／黃丞翊延長賽12局再見安 世新首勝開張

大專棒球聯賽（公開一級）世新大學勝場開張，今天與高雄大學鏖戰至延長賽12局，靠著黃丞翊再見安打，以9比8搶下本屆賽會首勝，也是繼99學年度後再於公開一級搶勝。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽世新大學賽前在第一階段預賽吞下7連敗，今天第2階段預賽在台東賓賜棒球場與高雄大學交手，兩隊正規9局打完2比2戰成平手。

突破僵局制延長賽10局兩隊各得1分、11局兩隊各得2分，12局上高雄大學攻下3分，12局下世新大學靠著保送、高飛犧牲打、暴投先追回2分，黃丞翊再見安打、一棒2分幫助球隊搶下勝利。

世新大學後援投手周耀傳投5局被敲出5支安打，投出2次三振、2次觸身球保送，失掉7分（2分責失分），球隊延長賽搶勝，周耀傳為勝投。

輔仁大學今天與開南大學交手，輔仁大學先發投手林嘉文用104球投7局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次四壞保送，無失分，好投壓制，林俊諺、石梓霖依序登板，各投1局，石梓霖9局上失掉2分，但沒有擴大失分危機。

輔仁大學1局下就有攻勢，靠著失誤、保送、盜壘、暴投，許賀捷安打先送回2分，2人出局後曾俊銘補上安打再添1分，6局下攻勢再起，靠著安打、保送、二壘打先拿1分，再靠著保送，許賀捷高飛犧牲打，送回團隊第5分。許賀捷今天單場2安貢獻3分打點，打擊表現最亮眼，率隊以5比2搶勝。