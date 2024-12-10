新北U18／鄭品紳完投勝成榜樣 訓練營向王建民挖寶

新北U18棒球賽高雄市隊高二投手鄭品紳持續進步，今天對台南市隊投出無四死球完投勝、率隊晉級；鄭品紳訓練、寫筆記都不馬虎是投手群榜樣，上週訓練營從王建民身上挖寶也有收穫。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽E組預賽，高雄市隊今天靠著投手鄭品紳7局完投勝，以2比1擊敗台南市，E組與嘉義縣一同晉級複賽。

鄭品紳從高一時就是教練團看重的潛力投手，目前高二已扛起球隊的王牌投手。高雄市隊總教練洪榮宏表示，鄭品紳很努力、也有持續進步，自律性很高，都有要求球員寫筆記，鄭品紳都會寫很多頁，會把一些投球位置、細節畫出來，「可以說是投手群的榜樣。」

鄭品紳8日出賽投4局，休息1天後今天完投勝，他透露上週參加NIKE台灣青棒菁英訓練營收穫多，而訓練營中王建民分享比賽馬上冰敷不一定比較好，可以用輔助訓練方式協助血液流通和恢復，這次比賽剛好嘗試、也收到不錯效果。

鄭品紳表示，訓練營中也有詢問王建民、旅美投手陳柏毓，解決一直以來投球、訓練方面的疑惑，學到很多技術、心態上的東西。被問起是否看過王建民選手時期，鄭品紳笑說，要去訓練營之前有找影片看，「真的很強。」

鄭品紳高一時最快球速約141公里，訓練營模擬賽球探測得最快球速約146公里，今天比賽最快球速則約144公里，球速持續進步，他表示，希望高二結束時球速可以突破150公里。

鄭品紳無四死球完投勝 新北U18高雄吐晦氣搶勝晉級

新北U18棒球賽高雄市隊今天與台南市隊交手，高雄市隊鄭品紳無四死球完投，率隊以2比1搶勝以分組第2晉級；高雄市隊總教練洪榮宏表示，希望球員把心中晦氣吐出、再創巔峰。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽高雄市隊今天在天母棒球場與台南市隊交手，高雄市隊先發投手鄭品紳表現出色，總計用74球完投7局，僅被敲出4支安打，投出4次三振、沒有四死球保送，失掉1分責失分，好投壓制幫助球隊搶下關鍵勝利。

今天比賽兩隊前5局都沒有拿下分數，台南市隊6局下靠著顏佳恩安打先得1分，7局上高雄市隊反攻，靠著曾睿恩二壘打、觸身球保送、犧牲觸擊對方守備失誤先跑回追平分，再靠著滾地球雙殺跑回超前分，率利搶勝晉級，同組另一支晉級隊伍為嘉義縣。

鄭品紳8日對嘉義縣先發用53球投4局無失分，球隊3分領先時退場，比賽後半段牛棚投手出狀況，終場兩隊4比4握手言和，今天再扛先發有完投好表現，高雄市隊總教練洪榮宏稱讚鄭品紳體力上進步很多，以往3局體力就會明顯下滑，這次休息1日再先發，也還是有維持表現，球速也不受到影響。

高雄市隊搶勝晉級，洪榮宏表示，其實把球隊中的每名球員拉出來看，戰力都很不錯，但有時候組合在一起比賽，一個不好時，就像是傳染病、一個傳一個，「這就是比賽最怕遇到的東西，也希望經過這一場比賽，把心中的晦氣吐出來，重新創造巔峰。」