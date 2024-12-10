國際軟式少棒賽20日起嘉巿開打 市立KANO棒球場大變身

第27屆諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽，20日到26日在嘉市開打，8強決賽在市立KANO棒球場比賽，之前因優化內野植草皮，少棒球員家長球迷擔心無法在球場決賽，體育場找廠商調整壘包、投手丘及全壘打線，將職棒球場變身標準國際軟式少棒球賽球場。

嘉市是「棒球原鄉」，市立KANO棒球場是日治時代全國首座球場，經改建，市府積極推廣棒球運動，精進棒球場設施設備，今年種內野天然草皮、新設隱形護網及改善球場照明及無障礙廁所，職棒賽事多，為球迷帶來優質觀賽體驗。

但棒球場優化內野植草皮，3月曾引起諸羅盃少棒球賽球員家長及球迷，擔心植草皮後，少棒不能在具歷史意義的球場競技。體育場說，職棒球場植草皮避免不規則彈跳造成球員受傷，跟紅土沒直接關聯，因為草皮沒種好或缺乏保養，一樣會不規則彈跳，台中洲際棒球場辦經典賽，美國空運來台紅土、陶瓷土、黏土，鋪球場，讓不規則彈跳消失。

KANO棒球場為符合標準國際軟式少棒球賽球場，將投手丘距打擊區長度由18.44公尺，往前調整2公尺為12.44公尺，另壘包覆蓋，2壘草皮無法滑壘盜壘，改為「撲壘」，這部分要由承辦單位說明，全壘打線也要往前移動。

第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日到26日開打，勇奪世界冠軍中華隊28位隊員，包括隊長陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，市府將邀請隊員回嘉，為參賽學弟加油傳承，22日開幕頒獎金給設籍嘉市隊員岳東華。