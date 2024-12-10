快訊

葉瑋庭加拿大籍老公補習班驚傳倒閉 北市教育局曝最新處理進度

「天選老壽星」4生肖長輩福氣照耀全家！健康富足、兒孫有成

角落1顆硬碟忘記處理！柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

聽新聞
0:00 / 0:00

國際軟式少棒賽20日起嘉巿開打 市立KANO棒球場大變身

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽20日在嘉市開打，8強決賽在市立KANO棒球場比賽，體育場找廠商調整壘包、投手丘及全壘打線，將職棒球場變身標準國際軟式少棒球賽球場。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽20日在嘉市開打，8強決賽在市立KANO棒球場比賽，體育場找廠商調整壘包、投手丘及全壘打線，將職棒球場變身標準國際軟式少棒球賽球場。記者魯永明／攝影

第27屆諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽，20日到26日在嘉市開打，8強決賽在市立KANO棒球場比賽，之前因優化內野植草皮，少棒球員家長球迷擔心無法在球場決賽，體育場找廠商調整壘包、投手丘及全壘打線，將職棒球場變身標準國際軟式少棒球賽球場。

嘉市是「棒球原鄉」，市立KANO棒球場是日治時代全國首座球場，經改建，市府積極推廣棒球運動，精進棒球場設施設備，今年種內野天然草皮、新設隱形護網及改善球場照明及無障礙廁所，職棒賽事多，為球迷帶來優質觀賽體驗。

但棒球場優化內野植草皮，3月曾引起諸羅盃少棒球賽球員家長及球迷，擔心植草皮後，少棒不能在具歷史意義的球場競技。體育場說，職棒球場植草皮避免不規則彈跳造成球員受傷，跟紅土沒直接關聯，因為草皮沒種好或缺乏保養，一樣會不規則彈跳，台中洲際棒球場辦經典賽，美國空運來台紅土、陶瓷土、黏土，鋪球場，讓不規則彈跳消失。

KANO棒球場為符合標準國際軟式少棒球賽球場，將投手丘距打擊區長度由18.44公尺，往前調整2公尺為12.44公尺，另壘包覆蓋，2壘草皮無法滑壘盜壘，改為「撲壘」，這部分要由承辦單位說明，全壘打線也要往前移動。

第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日到26日開打，勇奪世界冠軍中華隊28位隊員，包括隊長陳傑憲在內有17位隊員打過諸羅山盃，市府將邀請隊員回嘉，為參賽學弟加油傳承，22日開幕頒獎金給設籍嘉市隊員岳東華。

市府教育處說，為帶動地方運動經濟發展，2021年爭取體育署前瞻計畫1.2億改善軟硬體，大幅提高球場使用率，2021-2022年職棒富邦悍將棒球隊作訓練基地，2023年中華職棒安排多場1、2軍比賽，全年總計超過百場比賽，1軍也安排6場賽事。

第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，8強決賽在市立KANO棒球場比賽。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日在嘉市開打，8強決賽在市立KANO棒球場比賽。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽20日在嘉市開打，8強決賽在市立KANO棒球場比賽，體育場找廠商調整壘包、投手丘及全壘打線，將職棒球場變身標準國際軟式少棒球賽球場。記者魯永明／攝影
第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽20日在嘉市開打，8強決賽在市立KANO棒球場比賽，體育場找廠商調整壘包、投手丘及全壘打線，將職棒球場變身標準國際軟式少棒球賽球場。記者魯永明／攝影

棒球場 運動 體育

延伸閱讀

郭董球場簡陋廁所門風一吹就開 南投縣爭取經費改善

12強賽／「忘了最重要的一壘」吉力吉撈曝賽後拔壘包過程

花蓮不「孵蛋」持續優化場館 斥資2億改善棒球場體育館

迎接職棒第7隊 彰化縣議員建議台化廠區建職棒水準棒球場

相關新聞

棒球／喜訊！鄭宗哲與女友完成終身大事 笑稱「家政婦還是空的」

旅美好手鄭宗哲結婚了！今天他在個人社群媒體分享這項喜訊，中華隊捕手林家正也到場見證，鄭宗哲也笑說，「別擔心家政婦還是空的！」 現年23歲的鄭宗哲去年10月在日本向女友求婚成功，今天也正式完成終身

少棒／台彩威力盃 台東縣奪隊史第4冠

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨天落幕，台東縣隊在冠軍戰以2：1擊敗桃園市隊，奪下隊史第4冠，贏得100萬元獎金，桃市...

國際軟式少棒賽20日起嘉巿開打 市立KANO棒球場大變身

第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，20日到26日在嘉市開打，8強決賽在市立KANO棒球場比賽，之前因優化內野植草皮...

經典賽／蔡其昌透露林昱珉將無法參加明年資格賽 關鍵原因曝光

由國際棒壘總會(WBSC)所舉辦世界棒球12強賽，最終中華隊奪冠落幕，緊接著下一場國際一級重大賽事(中華職棒聯盟與棒協共同負責組、訓、賽)，就是由大聯盟主導世界棒球經賽典賽(WBC)將於2026年3月

少棒／東縣領隊方穎豐形容林昱珉 很有天分的少見奇才

台東縣隊今天在花蓮台彩威力盃全國少棒賽以2：1擊敗桃園市隊，奪下隊史第4冠，領隊方穎豐賽後特別提到東縣少棒發展現況，也談...

少棒／東縣大膽推出黃品澤奪冠 方穎豐：大不了少50萬

台東縣隊今天在花蓮台彩威力盃全國少棒賽以2：1擊敗桃園市隊，奪下隊史第4冠，贏得100萬元獎金，桃市亞軍50萬元；東縣先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。