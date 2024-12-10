少棒／台彩威力盃 台東縣奪隊史第4冠

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨天落幕，台東縣隊在冠軍戰以2：1擊敗桃園市隊，奪下隊史第4冠，贏得100萬元獎金，桃市獲50萬元，第3、4名分別是台北市、花蓮縣紅隊；台灣彩券公司董事長黃志宜出席閉幕典禮，勉勵小朋友不要忘了善心人士「威力叔叔」的期許，開心打球也要為國爭光。

台東縣先發投手黃品澤投4局只被揮出1支安打，出現3次保送，失1分奪勝，獲選大會MVP；他在5局下揮出二壘打後，因跑壘失誤在本壘前遭觸殺出局，還哭出來，隊友趕快上前安慰。

桃市球員場邊不斷喊聲，黃品澤首次投冠軍戰緊張又興奮，心情受影響，還好順利奪冠，全隊歡慶這座暌違6年的台彩威力盃冠軍。他說：「不但出現壞球，變化球也投不好，桃市很會打，這場比賽就是挑戰自己。」

北市、花蓮紅季軍戰打完6局平手，第7局進入突破僵局制，北市才以5：4險勝地主隊，獲得20萬元獎金，花蓮紅10萬元；花縣代表隊連續兩年打進四強，紅隊總教練楊振國原本設定的目標是冠軍，但前天四強賽3：5不敵桃市，昨天又在延長賽落敗，全隊都有些遺憾。

黃志宜說，小朋友在4天比賽期間多交朋友，也別忘了感謝這位捐出1.2億元的花蓮縣民，才能順利舉辦賽事，持續幫助國家在少棒打下良好基礎，長大成人有機會成為職棒選手，甚至登上大聯盟。