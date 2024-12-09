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經典賽／林昱珉將無法參加明年資格賽 蔡其昌透露關鍵原因

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經典賽／蔡其昌透露林昱珉將無法參加明年資格賽 關鍵原因曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
林昱珉。聯合報系資料照
林昱珉。聯合報系資料照

由國際棒壘總會(WBSC)所舉辦世界棒球12強賽，最終中華隊奪冠落幕，緊接著下一場國際一級重大賽事(中華職棒聯盟與棒協共同負責組、訓、賽)，就是由大聯盟主導世界棒球經賽典賽(WBC)將於2026年3月登場；不過，中華隊必須在明年2月在大巨蛋舉行的資格賽脫穎而出，取得參賽資格才能進入正賽。

中華職棒聯盟會長蔡其昌，於接受政論節目《下班瀚你聊》透露，雖國人都希望原班人馬再次出征資格賽，但他說，「不好意思，不可以再這樣打！」提及林昱珉、張奕、陳冠宇、陳柏清等投手，現在已經進入關機休息，要重新啟動至少要一個半月時間，也就是他們可能都無法趕上參加資格賽的關鍵原因。

依照蔡其昌的說法，林昱珉是要挑戰大聯盟的球員，希望讓他有一個完整的春訓，好好去開機，這才是對他健康投球，以及保護好他的職業生命，最好的做法，但會在2026正賽部分再邀他回來參賽。至於野手部分，明年資格賽則沒有關機開機這個考量，但他會完全交由曾豪駒總教練去做選擇。至於教練團組合則沒有問題，完全是12強賽團隊繼續合作下去。

此外，由於經典賽規定具血緣關係的外國球員，也可代表中華隊參賽下，蔡其昌也強調，「具有台灣血緣的卡洛爾、費爾柴德，在上一屆經典賽就知道有這2個人選，他有委託聯盟國際組寄送賀卡等方式與卡洛爾、費爾柴德保持聯絡，建立對台灣的感情。」有計劃希望能招攬這兩人為台灣打球。

上屆2023年經典賽正賽，20國參賽中華隊預賽分組居第五(當時五隊均為2勝2負，比較TQB排名)，因此中華隊這一屆比賽要從資格賽打起，明年2月21日起在大巨蛋與尼加拉瓜、南非、西班牙共計四隊競爭兩個正賽參賽資格。

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