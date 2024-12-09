少棒／東縣領隊方穎豐形容林昱珉 很有天分的少見奇才

台東縣隊今天在花蓮台彩威力盃全國少棒賽以2：1擊敗桃園市隊，奪下隊史第4冠，領隊方穎豐賽後特別提到東縣少棒發展現況，也談到帶過林昱珉、張育成的往事，他說：「林昱珉很有天分，是少見奇才。」

林昱珉出身東縣少棒、青少棒隊，後來北上加入穀保家商青棒隊，方穎豐表示，曾在U12棒球賽短暫帶過林昱珉，他是很有目標性的球員，一直往前走，球威、控制力都到位，還自己私下練了4顆變化球，但發現他的武器球其實就是速球。

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，寫下空前紀錄，方穎豐指出，基層教練默默付出，讓底層棒運強大，到了成棒、職棒都有更多可用之兵，也利用這次12強賽的機會鼓勵小朋友好好加油。

東縣暌違6年又在台彩威力盃封王，方穎豐說：「東縣少棒掉很久了，希望能再起來，由於少子化的關係，全縣要組3、4支球隊都不容易。」