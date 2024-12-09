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少棒／東縣大膽推出黃品澤奪冠 方穎豐：大不了少50萬
台東縣隊今天在花蓮台彩威力盃全國少棒賽以2：1擊敗桃園市隊，奪下隊史第4冠，贏得100萬元獎金，桃市亞軍50萬元；東縣先發投手黃品澤投4局失1分奪勝，成為贏球功臣，領隊方穎豐賽後笑說：「黃品澤之前受傷，比賽經驗不太好，但張力大的比賽才能磨出好選手，大不了少50萬嘛 。」
方穎豐表示，黃品澤5年級時一度受傷，投球動作跑掉，今年暑假有重新調整，希望用這場冠軍戰磨出可用的投手；黃品澤投得不錯，後來續航力下降，才會換上第2任投手邱語恩。
方穎豐指出，9月桃園盃還打不好，當時經驗值不足，後來經過金龍盃、耕元盃、關懷盃的修正，才能在台彩威力盃打出佳績，教練和球員一起配合、努力，相信這批孩子會起來。
桃市挑戰台彩威力盃第7冠失利，仍是最多冠球隊，總教練唐安表示，冠軍戰運氣不太好，對方投手壞球比率高，選手也追打太多壞球，比賽過程還可以再細膩一些。
他說，全隊球員在這次比賽的表現，場上場下都不錯，能夠拿下亞軍，大家都辛苦了，也要感謝桃市教育局、「張老師」張滄彬，還有集訓5天期間幫忙餵球的訓練員。
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