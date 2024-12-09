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少棒／黃品澤勝投助東縣奪冠 旅日大哥黃錦豪到場加油

聯合報／ 記者藍宗標／花蓮即時報導
黃品澤（左）奪下台彩威力盃少棒賽冠軍戰勝投，大哥黃錦豪到場觀戰。記者藍宗標／攝影
黃品澤（左）奪下台彩威力盃少棒賽冠軍戰勝投，大哥黃錦豪到場觀戰。記者藍宗標／攝影

台東縣今天在花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍戰以2：1擊敗桃園市，奪下隊史第4冠，先發投手黃品澤先發4局失1分奪勝，獲選大會MVP，他說：「第1次投冠軍戰緊張又興奮，昨天都睡不好。」

黃品澤的大哥、日本職棒巨人隊左投黃錦豪也到現場觀戰，看出桃市在場邊不斷喊聲，讓弟弟的投球心情受到影響，從牽制動作就看的很明顯。

黃品澤投4局只被揮出1支安打，出現3次保送，5局下揮出二壘打後，因為跑壘失誤在本壘前遭觸殺出局，回到場邊休息區還哭出來。

他說：「不但出現壞球，變化球也投不好，心情確實受影響，桃市打者很會打，這場比賽就是挑戰自己。」

黃品澤是紅葉國小六年級學生，和黃錦豪相差7歲；黃品澤表示，哥哥不常看他比賽，本來不知他要來球場，看到人有些驚訝，「我的偶像就是大哥，以後夢想也要旅外。」

威力盃 日本職棒

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