少棒／東縣隊奪下台彩威力盃第4冠 黃志宜再次感謝「威力叔叔」

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天落幕，台東縣在冠軍戰以2：1擊敗桃園市，奪下隊史第4冠，也是繼2018年後再次封王，贏得100萬元獎金，桃市獲得50萬元，第3、4名分別是台北市、花蓮縣紅隊。

東縣先發投手黃品澤先發4局失1分，成為冠軍戰勝投，也獲選大會MVP；其他獎項包括打擊獎前3名葉承翰（北市）、王弘元（桃市）、林晉擇（北市）；全壘打和打點獎潘柏君（花蓮紅）；投手獎田于睿（東縣）；最佳教練獎王俊文（東縣）。

台灣彩券公司董事長黃志宜出席閉幕典禮，他表示，小朋友在4天比賽期間多交朋友，也別忘了感謝這位捐出1.2億元的花蓮縣民，才能順利舉辦賽事，持續幫助國家在少棒打下良好基礎，長大成人有機會成為職棒選手，甚至登上大聯盟。