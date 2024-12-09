冬盟／觀眾占據應援舞台與啦啦隊熱舞引怨聲 網：這裡是自由座吧！

世界棒球12強賽中華隊奪冠，帶動國人瘋棒球氛園，連帶由中華職棒主辦的亞洲冬季聯盟，也吸引不少觀眾，於昨日有網友上傳在台中洲際球場進行的冬盟賽事，大批觀眾占據應援台與啦啦隊一起共舞，並表示，「真的走火入魔了！我是來看球...啦啦隊應援團就算了，一群人圍上去是要看什麼？」引起網友論戰。

由於冬盟比賽假日比賽才需購票入場，且不分區域入座只要300元，相對中華職棒例行賽便宜，而假日又有安排啦啦隊表演下，讓不少啦啦隊愛好者前往觀賽，加上也有不少沒排班啦啦隊不時也會到場，讓很多球迷高喊「賺爆」。

等於花的票價相對較少，卻能坐到啦啦隊熱區的位置，甚至管制也較中職例行賽更為寬鬆下，讓觀眾與啦啦隊都可打成一片，也就出現在觀眾聚集在應援台上，與啦啦隊一起跳，雖這樣的氣氛「很嗨」，但卻也少部分球迷認為看球受到影響。

不過，也有球迷指出，如果熱區會影響看球，可以換到其他區域去看球，也有網友說，「冬盟我記得是自由座吧！」