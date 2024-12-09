可與實體雙軌並進 創建國家級台灣棒球數位博物館省時又完整

棒球運動已在台灣發展百餘年，中華隊更是於今年世界棒球12強決賽中擊敗日本奪得冠軍，舉國歡騰並引發全台棒球議題熱潮。近期北市議員於議會上提出台灣需要一個棒球博物館，集中典藏與展示棒球相關的文物，要求遠雄應落實大巨蛋建造棒球博物館的承諾。體育局也回應，會督導遠雄推動試營運之規劃，並預計在3年內啟用棒球博物館。

筆者因就讀淡江大學資訊與圖書館學系，亦曾擔任淡江時社報記者；學習期間結識「台灣棒球維基館」創辦人林信成教授，幾經思考該如何將台灣這片土地上所發生的棒球記憶及文物進行長久保存與推廣，於是多次訪談林教授後，對台灣棒球產生全新的見解與認識。在此綜整林教授對棒球博物館的觀點並提出筆者個人看法與建議，尚請各界先進不吝指教。

林信成教授表示：實體棒球博物館的確具有其重要性及必要性，但建造過程需克服許多問題與困難，不但耗資龐大且曠日廢時。現今網路時代，可導入數位典藏概念，採虛實整合、雙軌並進策略，在實體棒球博物館之外，另建一套具有文化保存價值、國家級的「台灣棒球數位博物館」，讓使用者能無遠弗屆、隨時隨地，在短時間內即可獲得台灣棒球完整資訊。

筆者認為，現階段除了等待實體棒球博物館落成之外，為了雙管齊下打造「台灣棒球數位博物館」，建議可先結合產官學界力量，成立專案小組討論創建事宜；再針對數位博物館系統進行需求分析與設計。也可與林信成教授合作，在目前「台灣棒球維基館」所擁有的資源基礎上，進一步完成「台灣棒球數位博物館」之建置，應可節省許多時間、人力與經費。而後在政府以及各相關單位的協力之下，逐步加強數位博物館典藏內容的完整度，讓其成為大眾獲取台灣棒球發展和文物資訊的權威性網站。

相信未來，「台灣棒球數位博物館」若順利完成，一定能促使球迷及所有想進一步關注台灣棒球的人們，皆可透過網路迅速了解台灣棒運發展和社會變遷的歷史脈絡，用心感受棒球文化精神之傳承。