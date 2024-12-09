少棒／地主隊獲台彩威力盃殿軍 教頭楊振國感謝花蓮棒界支持

花蓮紅今天在花蓮台彩威力盃全國少棒賽季軍戰功虧一簣，打到延長7局以4：5不敵台北市，最後以殿軍身分拿到10萬元獎金，總教練楊振國說：「第4名的成績不是很理想。」

地主隊連續兩年打進台彩威力盃四強，楊振國原本設定的目標是冠軍，但昨天四強賽3：5不敵桃園市，今天又在突破僵局制輸給北市，全隊都有些遺憾。

花蓮紅昨天打完前5局3：1領先，6局上被桃市攻下4分，無緣晉級冠軍戰，今天延長7局上因失誤被北市攻下兩分，7局下追回1分還是無法挽回戰局。

楊振國表示，這兩場比賽都差一點點，昨天只差最後3個出局數，今天只差1支安打，潘柏君7局下第1球就揮大棒，心態上太急了。

北市前3局3：0領先，花蓮紅4局下追平比數，兩隊打完6局3：3平手，花蓮紅7局下2出局攻占滿壘，潘柏君遭再見三振，終場以1分之差飲恨。

楊振國說：「球員今天疲勞一點，後面才進入狀況，比較慢熱。」

花蓮紅獲得殿軍，地主隊歷年紀錄2次季軍、3次殿軍；楊振國表示，小朋友表現有進步，縣府、體育會和各校校長都很配合，大家想法一致、都很團結，否則自己一個人的力量不可能打出這種成績。