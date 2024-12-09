少棒／北市奪下台彩威力盃季軍 勝投陳啟盛最崇拜徐若熙

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天進行最後兩場比賽，台北市隊打到延長7局，以5：4險勝地主花蓮紅隊，奪下本屆賽事季軍，獲得20萬元獎金，花蓮紅殿軍10萬元。

北市前3局3：0領先，花蓮紅4局下追平比數，兩隊打完6局3：3平手，第7局進入突破僵局制，直接一、二壘有人開始進攻，北市7局上搶下兩分，花蓮紅7局下追回1分，但在兩出局滿壘時，遭北市投手陳啟盛再見三振。

北市是去年台彩威力盃冠軍，教練藍振奕表示，球隊進入四強後，選手專注力不足，無法好好發揮，拿到季軍算是可接受的結果。

北市先發投手林晉擇投4.1局失3分，陳啟盛接手2.2局被安打、保送各2，投出3次三振，7局下因隊友失誤失1分，奪下季軍戰勝投。

藍振奕表示，陳啟盛的救援很關鍵，否則無法壓制對方攻勢，他最近練球弄傷右手小指，原本最快球速105公里，今天大約98到100公里，每球都攻擊好球帶，做到該做的任務。

陳啟盛7局上唯一打數，打成投手前滾地球出局，他說：「手指受傷不影響投球，比較影響打擊，球路以直球、曲球、滑球為主，最有信心是曲球。」

陳啟盛表示，常在球隊有危機時上場投球，進入PK戰（突破僵局制）就是希望解決對手，滿壘時有點緊張，大膽投進好球帶。

談到最喜歡的職棒球員，陳啟盛想都沒想就說：「偶像是味全龍隊投手徐若熙，他的球速很快，控球也很準。」