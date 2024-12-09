12強賽／「那張哭皺的臉」觸動羅德公關 陳冠宇感激日本球迷沒有忘記

世界12強棒球賽中華隊三朝元老陳冠宇，今天登上日本媒體「Number Web」版面，筆下文字來自羅德隊球團公關梶原紀章，文章重現11月24日中華隊奪冠場景，「在那個瞬間，我第一個注意到的是一位完全不在意他人眼光、臉哭得皺巴巴的選手。」

陳冠宇面對國家隊點兵一向有求必應，生涯資歷包括三屆12強賽，今年首度在國際賽嘗到冠軍滋味，讓這位老將在冠軍到手瞬間淚流滿面。陳冠宇在返台後接受梶原紀章的訪問，回憶這趟12強之旅，他在東京巨蛋看到不少球迷還舉著他在羅德時期的毛巾，上面寫著「陳陳大丈夫」，也是他在旅日時期的經典名言。

陳冠宇。本報資料照片 許正宏

「一看到那些應援毛巾，真的感覺充滿了能量。」陳冠宇說：「對於那些沒有忘記我的日本球迷，我真的心存感激，很開心再次站上日本球場、東京巨蛋，而且在那麼多日本球迷面前有好表現，很開心最後在日本投出好的成績，那裡對我來說有許多回憶。」

陳冠宇的旅日生涯從橫濱隊起步，赴日第二年就進行TJ韌帶置換手術，2014年季後遭到釋出，2015到20年間效力羅德，開啟他在日職最精采的時光。他也在訪談中表達對羅德的諸多感激，許多前輩都對他不吝指導，儘管在2020年球季結束後因考慮到家人，決定主動為旅日生涯畫下句點，但他說直到回到台灣後，仍然持續關注羅德消息。

「我一直有在關心羅德的消息。」陳冠宇舉例，像是和自己共事多年的西野勇士，「很開心他今年有個出色的賽季，希望他能和隊友一起繼續努力，帶領球隊有更好的成績。」他說，一直深信羅德可以強盛多年，「希望所有球迷可以繼續支持羅德。」

陳冠宇12強冠軍賽8局下半登板穩守無失分，興奮振臂吶喊。資料照

來自羅德的本屆12強日本隊捕手佐藤都志也，與陳冠宇僅重疊一年，但陳冠宇對他也相當熟悉，「我們在2020年搭配過幾次，他的配球常常幫助投手度過危機。我們也一起出去吃飯過幾次，他是位很樂意分享的後輩，今年有好成績，也是很為他開心。」