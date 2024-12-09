快訊

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

跑步不到2公里就累到不行？達人教7個技巧輕鬆完成十公里又能瘦身

12強賽／「那張哭皺的臉」觸動羅德公關 陳冠宇感激日本球迷沒有忘記

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
世界12強棒球賽中華隊三朝元老陳冠宇。特派記者許正宏／東京攝影
世界12強棒球賽中華隊三朝元老陳冠宇。特派記者許正宏／東京攝影

世界12強棒球賽中華隊三朝元老陳冠宇，今天登上日本媒體「Number Web」版面，筆下文字來自羅德隊球團公關梶原紀章，文章重現11月24日中華隊奪冠場景，「在那個瞬間，我第一個注意到的是一位完全不在意他人眼光、臉哭得皺巴巴的選手。」

陳冠宇面對國家隊點兵一向有求必應，生涯資歷包括三屆12強賽，今年首度在國際賽嘗到冠軍滋味，讓這位老將在冠軍到手瞬間淚流滿面。陳冠宇在返台後接受梶原紀章的訪問，回憶這趟12強之旅，他在東京巨蛋看到不少球迷還舉著他在羅德時期的毛巾，上面寫著「陳陳大丈夫」，也是他在旅日時期的經典名言。

陳冠宇。本報資料照片 許正宏
陳冠宇。本報資料照片 許正宏

「一看到那些應援毛巾，真的感覺充滿了能量。」陳冠宇說：「對於那些沒有忘記我的日本球迷，我真的心存感激，很開心再次站上日本球場、東京巨蛋，而且在那麼多日本球迷面前有好表現，很開心最後在日本投出好的成績，那裡對我來說有許多回憶。」

陳冠宇的旅日生涯從橫濱隊起步，赴日第二年就進行TJ韌帶置換手術，2014年季後遭到釋出，2015到20年間效力羅德，開啟他在日職最精采的時光。他也在訪談中表達對羅德的諸多感激，許多前輩都對他不吝指導，儘管在2020年球季結束後因考慮到家人，決定主動為旅日生涯畫下句點，但他說直到回到台灣後，仍然持續關注羅德消息。

「我一直有在關心羅德的消息。」陳冠宇舉例，像是和自己共事多年的西野勇士，「很開心他今年有個出色的賽季，希望他能和隊友一起繼續努力，帶領球隊有更好的成績。」他說，一直深信羅德可以強盛多年，「希望所有球迷可以繼續支持羅德。」

陳冠宇12強冠軍賽8局下半登板穩守無失分，興奮振臂吶喊。資料照
陳冠宇12強冠軍賽8局下半登板穩守無失分，興奮振臂吶喊。資料照

來自羅德的本屆12強日本隊捕手佐藤都志也，與陳冠宇僅重疊一年，但陳冠宇對他也相當熟悉，「我們在2020年搭配過幾次，他的配球常常幫助投手度過危機。我們也一起出去吃飯過幾次，他是位很樂意分享的後輩，今年有好成績，也是很為他開心。」

中華隊 羅德 陳冠宇

延伸閱讀

12強賽／陳冠宇談參加3屆心態不同之處 曝中華隊奪冠關鍵

12強賽／林家正也有對象？鄭宗哲曬圖宣布：要跟我結婚了

12強賽／不回台遊行原因？郭俊麟在日本下跪向陳冠宇「求婚」成功

12強賽／日本隊教練稱情蒐有做足 但台灣投手「無視打者弱點」

相關新聞

少棒／北市奪下台彩威力盃季軍 勝投陳啟盛最崇拜徐若熙

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天進行最後兩場比賽，台北市隊打到延長7局，以5：4險勝地主花蓮紅隊，奪下本屆賽事季軍，...

12強賽／「那張哭皺的臉」觸動羅德公關 陳冠宇感激日本球迷沒有忘記

世界12強棒球賽中華隊三朝元老陳冠宇，今天登上日本媒體「Number Web」版面，筆下文字來自羅德隊球團公關梶原紀章，...

經典賽／不會趁MLB東京賽招募大谷翔平 日本監督：不想造成麻煩

日本隊稱霸上屆世界棒球經典賽，2026年將尋求衛冕，而道奇、小熊隊兩隊將在明年3月移師東京巨蛋打海外開幕戰，日本隊監督井...

中職／12強印象最深陳傑憲對日本敲全壘打 王博玄機智補充同學那一轟

台鋼雄鷹隊本季兩位新人達成單季百安，除了新人王曾子祐外，另一人是王博玄，在菜鳥賽季繳出亮眼成績，季中有一件事一直不敢說破...

日職／田中將大打槍重新簽約樂天說法 並考慮對不實報導提告

日前宣布離開日本職棒樂天金鷲隊成為自由球員的田中將大，於今天出席棒球訓練營活動，接受日本媒體訪問，他表示，沒有再和樂天金鷲隊簽約的可能性，同時，他考慮對連日來不實報導及誹謗的言論提告。 現年36

日職／熬過傷勢逐步強化身體 黃錦豪談旅日關鍵「不要放棄」

旅日讀賣巨人隊投手黃錦豪季後返台，現身威力盃關心家鄉台東縣隊及弟弟出賽；經歷傷勢復健到重返球場成功旅外，黃錦豪用自身例子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。