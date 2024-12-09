經典賽／不會趁MLB東京賽招募大谷翔平 日本監督：不想造成麻煩

日本隊稱霸上屆世界棒球經典賽，2026年將尋求衛冕，而道奇、小熊隊兩隊將在明年3月移師東京巨蛋打海外開幕戰，日本隊監督井端弘和被問到是否會藉這個機會招募大谷翔平在內的好手，明確回應：「沒有這個想法」，他解釋球季外會有許多更適合的時間，自己不想造成麻煩。

日本隊在上個月世界12強棒球賽冠軍賽不敵中華隊，屈居亞軍，井端弘和賽後扛責，也表示期待接下來在2026經典賽再次尋求冠軍。

他在昨天出席棒球營活動，聊到經典賽的相關話題，對於是否會在東京海外開幕賽約見效力兩隊的日本球星，目前陣中日籍選手包括大谷翔平、山本由伸、今永昇太、鈴木誠也，井端明確回應：「我沒有這個想法，我不打算在賽季中約他們碰面，我不想造成他們困擾。」

井端表示，球季外會有很多時間，可以和選手們約見面，會比起球季開打後更合適。

此外，近日前田健太、今永昇太都表達參戰2026年經典賽的意願，井端對此表示，很歡迎這樣的訊息，「到時選人會變得很困難呢！但選手們這麼說，我真的很感激他們願意參加。」