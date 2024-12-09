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少棒／花蓮台彩威力盃少棒賽 桃園、台東晉級 今爭冠

聯合報／ 記者藍宗標／花蓮報導
台東縣隊杜凱恩轟出兩分砲，成為晉級冠軍戰大功臣。記者藍宗標／攝影
台東縣隊杜凱恩轟出兩分砲，成為晉級冠軍戰大功臣。記者藍宗標／攝影

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽已到最後階段，今天將由桃園市隊、台東縣隊爭霸，也是兩隊第4次在冠軍戰交手，勝隊可獲100萬元獎金，亞軍50萬元；台北市隊、花蓮縣紅隊則在季軍戰碰面。

台彩威力盃昨進行8強賽、4強賽，桃市先以9：1擊敗雲林縣隊，再以5：3扳倒花蓮紅，隊史第9次闖進冠軍戰，挑戰第7冠；桃市總教練唐安說，台東縣很有戰鬥力，打者揮棒果決，必須小心應戰，今天一有狀況就要換投。

桃市在4強賽打完前5局1：3落後，6局上把握最後進攻機會，以3支安打、2次保送加上對手1次失誤，一口氣攻4分逆轉；花蓮紅先發投手高聖韓獨撐全場，失5分吞下完投敗，唐安說他是很聰明的投手，一直牽制跑者，讓打者看到他抬腳以為又要牽制，專注力都不見了。

台東縣昨天先以3：1淘汰高雄市隊，四強賽對決北市以9：2獲勝，也讓北市挑戰2連霸失利；台東縣杜凱恩5局上轟出兩分砲，本屆賽事第2轟出爐，成為贏球功臣，總教練王俊文說：「杜凱恩的身體素質和肌力都很好，而且腳程快、判斷好，是靈活度很夠的選手。」

杜凱恩是今年亞洲少棒錦標賽國手，近況相當不錯，從亞錦賽到關懷盃棒球賽、台彩威力盃，短短兩周轟出5支全壘打，他說：「偶像是大谷翔平，壯壯的、打擊很有力。」

台東縣以7分之多擊敗北市，將挑戰隊史第4冠，王俊文坦言沒料到會是這種比數；他表示，打到4強的球隊落差不大，實力在伯仲之間，全隊展現很好的凝聚力。

北市 台東 花蓮

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