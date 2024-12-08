快訊

板橋明起市中心逾2.6萬戶「停水40小時」 居民憂冬季洗澡不便

影／高鐵乘客疑搶自由座「互潑礦泉水」 鐵警一到2人態度急轉彎

和平宣言倡議 王金平：兩岸治權互不隸屬、主權同而不分

新北U18棒球賽 6連霸新北藍3:2擊敗日本神奈川搶下首勝

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北白張瑀庭建功，5局下適時安打敲回致勝分。圖／大會提供
新北白張瑀庭建功，5局下適時安打敲回致勝分。圖／大會提供

新北國際城市U18邀請賽今日在三重、天母及大都會棒球場登場。尋求7連霸的新北藍在首戰遭遇糾纏，一度被日本神奈川追成平，第四棒曾聖恩5局下打出三壘安打，終場以3:2贏得勝利。

全隊皆為穀保家商的新北藍，派出高二「二刀流」張乙安先發，5局被敲6支安打。總教練鄭志強表示，選擇讓他扮演開幕戰先發，主要是看重其投球穩定性，包含直球和變化球的準度，不過今日天氣較冷，有提醒他保持身體熱度，不然換局從室內牛棚出來動作怪怪的。

新北藍第四棒曾聖恩是富邦悍將投手江少慶表弟，因身體素質和爆發力佳，高二就在穀保家商主打第4棒。曾說，國中階段也是中心棒次，所以還可以適應，但高中遇到的投手越來越厲害，他立下目標，想在畢業前打破李灝宇在木棒聯賽立下的6轟紀錄。

新北藍最後2局交給郭宸安登板關門，只被敲出1支安打守住球隊勝利，身為富邦悍將投手教練郭勇志之子，郭宸安在升上高三之後專職投手，不排除先發關鍵戰役。

另一支由鶯歌工商為主體的新北白，今日也旗開得勝，張瑀庭5局下適時安打敲回致勝分，終場以2：1擊敗台東縣，他笑說高中首次入選聯隊，而且又在第3棒中心打線，加上從U18國手陳世展手中敲安，讓他特別興奮。

由於新莊棒球場進行整修，今年賽事借用天母棒球場舉辦，一早的賽事，彰化縣在「兩大護法」王浩宇、許丞郡聯手壓制下，以2：1險勝台北市，總教練林健傑表示，過往都無法從小組賽脫穎而出，這次以晉級為目標。

新北國際城市U18邀請賽戰況激烈，首日賽程就有多達3場和局，包含嘉義市和屏東縣5：5作收，台中市和宜蘭縣互掛鴨蛋，高雄市靠著最後半局追趕，以4：4逼和嘉義縣，只有花蓮縣用3：0擊敗南投縣，跟進新北藍、新北白及彰化縣拿到3分積分。

今日三處球場現場不僅有親友團，也有不少中職、日職及美職球探觀賽。

新北藍第四棒曾聖恩。圖／大會提供
新北藍第四棒曾聖恩。圖／大會提供
彰化縣先發投手王浩宇。圖／大會提供
彰化縣先發投手王浩宇。圖／大會提供
新北藍先發投手張乙安。圖／大會提供
新北藍先發投手張乙安。圖／大會提供

棒球 穀保家商

延伸閱讀

結合在地山水、茶園等特色 新北坪林老街入口新意象落成

黑熊學院接力護台灣到新北 民眾於首站鶯歌風雨中前行

新北男騎機車載女友硬闖紅燈 撞對向左轉車釀2傷…畫面曝光

3年前學製茶傳承父親手藝 31歲坪林青農奪百萬冠軍茶王

相關新聞

中職／12強印象最深陳傑憲對日本敲全壘打 王博玄機智補充同學那一轟

台鋼雄鷹隊本季兩位新人達成單季百安，除了新人王曾子祐外，另一人是王博玄，在菜鳥賽季繳出亮眼成績，季中有一件事一直不敢說破...

中職／西武秋訓有吳念庭好友帶路7-11 曾子祐練球還被喊「吳桑」

新人王曾子祐度過忙碌的一季，原本列名12強中華隊陪練，但因與西武獅隊秋訓撞期，曾子祐表示，兩邊都有在思考，覺得都會對自己...

日職／田中將大打槍重新簽約樂天說法 並考慮對不實報導提告

日前宣布離開日本職棒樂天金鷲隊成為自由球員的田中將大，於今天出席棒球訓練營活動，接受日本媒體訪問，他表示，沒有再和樂天金鷲隊簽約的可能性，同時，他考慮對連日來不實報導及誹謗的言論提告。 現年36

12強賽／陳柏清冠軍獎金計畫買房子 WBC資格賽順其自然

一趟國家隊之旅成為世界冠軍，台鋼雄鷹隊左投陳柏清還在習慣爆紅的感覺，他抱持感恩，「經過這個比賽，大家更認識我和台鋼雄鷹，...

少棒／大會全壘打王潘柏君完投勝 花縣連兩年台彩威力盃四強

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天從八強賽開打，花蓮縣紅隊投手潘柏君完投5局失1分，以8：1擊敗台中市隊，地主隊連續兩...

冬盟／12強賽奪冠熱度持續！4388球迷湧洲際 創歷史新高

中華隊在今年世界12強棒球賽中強勢擊敗日本隊奪冠，終結對手27連勝紀錄，也讓全台再度掀起棒球熱潮。 這股熱情持續延燒到年底舉行的亞洲冬季棒球聯盟（AWB），7日晚間台中洲際球場迎來台灣山林隊對戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。