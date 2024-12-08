新北U18棒球賽 6連霸新北藍3:2擊敗日本神奈川搶下首勝

新北國際城市U18邀請賽今日在三重、天母及大都會棒球場登場。尋求7連霸的新北藍在首戰遭遇糾纏，一度被日本神奈川追成平，第四棒曾聖恩5局下打出三壘安打，終場以3:2贏得勝利。

全隊皆為穀保家商的新北藍，派出高二「二刀流」張乙安先發，5局被敲6支安打。總教練鄭志強表示，選擇讓他扮演開幕戰先發，主要是看重其投球穩定性，包含直球和變化球的準度，不過今日天氣較冷，有提醒他保持身體熱度，不然換局從室內牛棚出來動作怪怪的。

新北藍第四棒曾聖恩是富邦悍將投手江少慶表弟，因身體素質和爆發力佳，高二就在穀保家商主打第4棒。曾說，國中階段也是中心棒次，所以還可以適應，但高中遇到的投手越來越厲害，他立下目標，想在畢業前打破李灝宇在木棒聯賽立下的6轟紀錄。

新北藍最後2局交給郭宸安登板關門，只被敲出1支安打守住球隊勝利，身為富邦悍將投手教練郭勇志之子，郭宸安在升上高三之後專職投手，不排除先發關鍵戰役。

另一支由鶯歌工商為主體的新北白，今日也旗開得勝，張瑀庭5局下適時安打敲回致勝分，終場以2：1擊敗台東縣，他笑說高中首次入選聯隊，而且又在第3棒中心打線，加上從U18國手陳世展手中敲安，讓他特別興奮。

由於新莊棒球場進行整修，今年賽事借用天母棒球場舉辦，一早的賽事，彰化縣在「兩大護法」王浩宇、許丞郡聯手壓制下，以2：1險勝台北市，總教練林健傑表示，過往都無法從小組賽脫穎而出，這次以晉級為目標。

新北國際城市U18邀請賽戰況激烈，首日賽程就有多達3場和局，包含嘉義市和屏東縣5：5作收，台中市和宜蘭縣互掛鴨蛋，高雄市靠著最後半局追趕，以4：4逼和嘉義縣，只有花蓮縣用3：0擊敗南投縣，跟進新北藍、新北白及彰化縣拿到3分積分。