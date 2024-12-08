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日職／田中將大打槍重新簽約樂天說法 並考慮對不實報導提告

聯合新聞網／ 綜合報導
田中將大。 美聯社
田中將大。 美聯社

日前宣布離開日本職棒樂天金鷲隊成為自由球員的田中將大，於今天出席棒球訓練營活動，接受日本媒體訪問，他表示，沒有再和樂天金鷲隊簽約的可能性，同時，他考慮對連日來不實報導及誹謗的言論提告。

現年36歲的田中將大2021年離開大聯盟洋基隊，重返老東家樂天金鷲，簽下2年合約。不過田中表現不如預期，2021年和2022年皆未取得雙位數勝投，季後年薪從9億日圓減至4.75億日圓，2023年又被砍到剩2.6億日圓。

田中將大去年季後動右手肘清創手術，今年因傷只出賽1場，於11月26日的12強賽期間，他也在個人YouTube頻道上表示：「我已決定不與樂天金鷲隊簽訂下賽季合約，將尋找新的球隊。」

他於今天接受日媒訪問時，特別提到離開樂天隊，是他經過深思熟慮的決定，若要續約，他當初就不會宣布離開球隊，因此絕對不會再重新與球隊簽約，至於是否有其他球隊提出報價，他只說，「對此我沒有什麼特別要說明，總之，我會繼續訓練，提高自己的水準。」

日媒也報導，田中將大對於連日來各項對他不利的流言，表示這個情況與日俱增，他與團隊研議不排除採取法律行動。

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