少棒／被牽制到專注力不見了 桃市驚險晉級台彩威力盃冠軍戰

桃園市隊挑戰花蓮台彩威力盃全國少棒賽第7冠，今天在四強賽被地主花蓮紅隊嚇出一身冷汗，6局上靠對方先發投手高聖韓狀況不穩，一口氣攻下4分逆轉戰局，終場以5：3獲勝，隊史第9次晉級冠軍戰，桃市總教練唐安肯定高聖韓的表現，說他是很聰明的投手。

高聖韓獨撐全場，用90球完成6局任務，被揮出6支安打、出現4次保送，失5分（2分自責）吞下完投敗，其中以3安、2保送集中在6局上，加上隊友1次失誤，這半局風雲變色，花蓮紅失去晉級冠軍戰的機會。

桃市打完前5局1：3落後，先發投手王弘元投2.1局，被安打、保送各3，失3分退場；林冠嶔後援3.2局同樣被安打、保送各3，但飆出6次三振，有效封鎖花蓮紅打線，拿到重要勝投。

唐安表示，前5局打得很悶，追打不少壞球，高聖韓一直牽制跑者，也讓打者看到他抬腳以為又要牽制，專注力都不見了。

桃市在落後的情況下，不得已推出林冠嶔壓陣，唐安說：「他的表現可圈可點。」

6局上攻下4分逆轉勝，唐安認為4棒黃偉捷安打（大會紀錄花蓮紅內野失誤），無人出局一、三壘有人延續攻勢是關鍵；黃偉捷也說，自己算是長打型選手，前幾場比賽想打大支，反而打不好，6局上會緊張，當時抓變化球打，一打出去就釋放壓力了。

桃市明天將在冠軍戰對決台東縣隊，唐安表示，對方很有戰鬥力，打者揮棒果決，必須小心應戰，一有狀況就換投。