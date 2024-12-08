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少棒／U12奪冠不到1個月出現5轟 杜凱恩轟進台彩威力盃冠軍戰

聯合報／ 記者藍宗標／花蓮即時報導
杜凱恩在1個月內出現5支全壘打，台彩威力盃四強賽關鍵兩分砲，幫助台東縣隊闖進冠軍戰。記者藍宗標／攝影
杜凱恩在1個月內出現5支全壘打，台彩威力盃四強賽關鍵兩分砲，幫助台東縣隊闖進冠軍戰。記者藍宗標／攝影

台東縣隊今天在花蓮台彩威力盃全國少棒賽四強賽砲火凶猛，以9：2擊敗衛冕軍台北市隊，3年內第2次晉級冠軍賽，明天將和桃園市爭霸，4棒中外野手杜凱恩5局上轟出兩分砲，本屆賽事第2轟出爐，東縣總教練王俊文說：「杜凱恩的身體素質和肌力都很好，而且腳程快、判斷好，是靈活度很夠的選手。」

杜凱恩是今年U12亞洲棒球錦標賽國手，上個月在日本愛媛縣進行的比賽奪下冠軍，複賽對中國大陸隊之戰也轟出兩分砲；他的近況相當不錯，上周在關懷盃棒球賽又出現兩支全壘打，接下來台彩威力盃追加兩轟，等於不到1個月的時間揮出5支全壘打。

杜凱恩的爸爸是布農族，媽媽則是阿美族，攻守能力都很有水準，他說：「 在U12學到打擊和守備技巧，尤其是掌握擊球點，自己算是安打型球員，最近全壘打比較多，一點也不累。」

這位東縣紅葉國小好手談到展開棒球之路，最初是因看到爸爸打壘球，從3年級起接觸棒球，至今已有4年球齡；他對自己充滿信心，也和隊友分享打擊動作的經驗，「我的偶像是大谷翔平，他壯壯的、打擊很有力。」

東縣以7分之多擊敗北市，王俊文坦言沒料到會是這種比數；他表示，打到四強的球隊落差不大，實力在伯仲之間，全隊展現很好的凝聚力。

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