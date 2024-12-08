少棒／台彩威力盃桃市、東縣爭霸 北市挑戰2連霸失利
第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天進行八強賽、四強賽，經過6場比賽激烈競爭後，確定桃園市、台東縣進入明天冠軍戰，四強賽落敗的花蓮紅、台北市在季軍戰碰面。
桃市在四強賽打完前5局1：3落後，6局上把握最後進攻機會，以3支安打、2次保送加上對手1次失誤，一口氣攻下4分逆轉戰局，最後以5：3獲勝，隊史第9次晉級冠軍戰。
花蓮台彩威力盃2013年開打，桃市（含前身桃園縣）歷年拿下6冠2亞、累積獎金710萬元，都在各隊排名第1，明天上午10點半將在花蓮市國福棒壘球場C場地挑戰隊史第7座冠軍。
東縣在四強賽也是後來居上，前3局0：1落後，4局上攻下3分超前，北市4局下雖追回1分，但東縣砲火凶猛，5局上杜凱恩轟出兩分砲，6局上又以6支安打、1次保送，加上北市1次失誤， 一口氣攻下4分，最後以9：2獲勝。
東縣過去3冠2亞，還有1座季軍，隊史第6次打進冠軍戰，也是繼2013、2014、2022年之後，第4次和桃市爭霸，唯一贏球是2014年。
北市挑戰2連霸失利，明天上午8點半在國福棒壘球場C場地和花蓮紅進行季軍戰。
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