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少棒／大會全壘打王潘柏君完投勝 花縣連兩年台彩威力盃四強
第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天從八強賽開打，花蓮縣紅隊投手潘柏君完投5局失1分，以8：1擊敗台中市隊，地主隊連續兩屆賽事闖進四強，至少拿到10萬元獎金，花蓮紅總教練楊振國說：「潘柏君的速度、控球都讓人滿意，投球表現超乎想像。」
潘柏君昨天對苗栗縣隊之戰單場3響砲、攻下8分打點，目前是大會全壘打王，今天對中市之戰用63球完成5局任務，被揮出3支安打，投出5次三振，奪下完投勝。
花蓮紅全場出現7支安打，首局就攻下4分奠定勝基，潘柏君3打數2安打、攻下1分打點，楊振國說：「他今天打擊不是很好。」
楊振國表示，球隊遇強則強，小朋友心情不一樣、鬥志很高，心態比較野，碰到外縣市強隊，想和他們一較高下。
他說：「地主隊有壓力，鄉親想看我們的表現，已經準備很久，現在達到四強目標，接下來挑戰冠軍。」
潘柏君有效壓制中市打線，自認狀況很好，他表示，球隊第1局攻下4分很有利，對決強隊就是做好教練暗號，投到捕手要的位置，爸媽也都到現場加油。
潘柏君的偶像是世界12強棒球賽中華隊投手林昱珉，他說：「林昱珉充滿霸氣，5年級從電視上看他投球就很欣賞，不是因為這次12強賽。」
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