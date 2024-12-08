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少棒／威力盃花蓮紅潘柏君表現優異 最欣賞霸氣林昱珉

中央社／ 花蓮8日電
花蓮紅隊投手潘柏君（中）投出完投勝，爸媽都到場加油。資料照
花蓮紅隊投手潘柏君（中）投出完投勝，爸媽都到場加油。資料照

威力盃少棒賽地主花蓮紅隊展現「野性」，今天8強靠著潘柏君完投5局失1分，率隊以8比1擊敗台中市隊、花蓮連兩屆晉級4強。潘柏君欣賞旅外左投林昱珉場上霸氣，4強盼換用打擊幫助球隊。

潘柏君昨天在台彩威力盃賽事單場3轟8打點，打擊表現亮眼，今天8強用投球表現幫助球隊，與台中市隊比賽先發用63球投5局，只被敲出3支安打，投出5次三振，僅失1分責失分，率隊5局提前搶下勝利晉級。

潘柏君今天是勝投，打擊方面也有單場2安1打點；他自評表現有越來越好，開賽球隊就先拿下分數，也讓他投起來更有信心，台中是很強的球隊，策略是把教練給的暗號做好，把球投到捕手要的位置。

花蓮紅隊總教練楊振國表示，潘柏君前一場投球表現不算很好，有提醒他以直球為主、盡量攻擊好球帶，「今天無論速度、控球，表現超乎想像。」

楊振國表示，花蓮球員心態比較「野」、遇強則強，碰上外縣市強敵就會想要跟人家比較。身為地主隊，楊振國提到，鄉親都在看、也準備很久，第一階段的4強目標達成，接下來拚冠軍目標。

潘柏君投打俱佳，他表示，兩邊都很喜歡，今天爸爸、媽媽都有到場看球，觀眾多也更想要表現，投手偶像最欣賞旅美左投林昱珉的霸氣。

威力盃 林昱珉

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