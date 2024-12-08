冬盟／12強賽奪冠熱度持續！4388球迷湧洲際 創歷史新高

中華隊在今年世界12強棒球賽中強勢擊敗日本隊奪冠，終結對手27連勝紀錄，也讓全台再度掀起棒球熱潮。

這股熱情持續延燒到年底舉行的亞洲冬季棒球聯盟（AWB），7日晚間台中洲際球場迎來台灣山林隊對戰日本社會人隊的比賽，共吸引4388名觀眾進場，超越開幕戰4,280人紀錄，創下冬盟開辦以來的單場最高進場人數紀錄。

由12強冠軍教頭高志綱領軍的「台灣山林隊」，此役面對「日本社會人」代表隊，雖然前8局台灣山林隊處於落後，不過在9局上靠著李勛傑（Li Hsun-Chieh）與陳維祥（Chen Wei-Hsiang）連續敲出二壘安打，最終以2比2逼和強敵。

在這場焦點戰中，台灣山林隊的年輕投手群展現潛力，18歲左投林易霆中繼1又1/3局失1分，舒治浩、洪敏暘、賴胤豪與鄭鈞仁則各投1局無失分，為球隊穩住陣腳。統一獅隊的羅暐捷表現活躍，4打數擊出2支安打，打擊率高達4成17，暫居冬盟打擊榜首位。

對於冬盟票房開出紅盤，中華職棒聯盟會長蔡其昌表示，今年冬盟套票銷售突破1,000套，相較以往從未賣過100套的紀錄，成長幅度十分驚人。球迷們的熱烈反應在實際進場人數上更有具體展現，讓許多老球迷直呼「多年未見此熱鬧景象」；還有網友表示：「12強冠軍讓台灣棒球真正起飛，冬盟也更加吸引人。」

球迷也特別留意年輕新秀的表現，像是羅暐捷擔任中外野手表現搶眼，12場出賽繳出4成17高打擊率、20支安打和4支二壘打，攻擊指數.962，躍升成為冬盟亮眼之星。許多曾在冬盟磨練的球員，如同日職、韓職、中職新秀以及赴美發展的選手，都曾在此舞台歷練，進而成長為各隊未來的中堅力量。

來自日本的球員，如先發投手大宮隆寛（Omiya Takahiro）、中繼左投松田賢大（Matsuda Kenta）、終結者田中大成（Tanaka Taisei）等，都在比賽中展現高水準投球實力，進一步提高冬盟賽事的競爭強度和可看性。

中華隊在12強賽奪冠後的餘溫，不僅反映在冬盟觀眾席上，也讓球迷對台灣棒球未來發展更具信心。從套票熱賣到單場進場人數創新高，台灣棒球的熱度有如逐漸燃燒的烈焰，為來年的球季和國際賽事帶來更高的期待。