中職／12強印象最深陳傑憲對日本敲全壘打 王博玄機智補充同學那一轟

台鋼雄鷹隊本季兩位新人達成單季百安，除了新人王曾子祐外，另一人是王博玄，在菜鳥賽季繳出亮眼成績，季中有一件事一直不敢說破，直到球季結束後終於透露心中小小的成就感，就是今年全季都在一軍，「希望明年可以延續。」

回顧今年球季表現，王博玄認為優點在於穩定、不會大起大落，也謝謝教練團給自己很多機會，就算場上碰到失敗，下來後就會馬上跟他講，繼續給他上場機會；至於缺點，他坦言守備狀況比較多，「而且很多不是困難的球，這是還要修正的地方。」

王博玄最終在新人王票選不敵曾子祐，但聊起來並沒有任何失落，他笑說：「不會啊！預料之內，打到半季就和子祐說恭喜了。」今年對自己來說，有一項意外驚喜，就是全季都在一軍，沒有下過二軍，他自己其實也有注意到，但不敢說破，「季中就一直不敢講、不敢講，等到球季結束（才敢說）。」

展望明年球季，王博玄說休賽季持續加強身體素質，明年守備位置預計還是一壘、外野，雖是有洋將競爭的位置，但他說：「把自己準備好，需要你時派你上場，要能好好把握住。」

他也被問到當前最熱話題，聊到世界12強棒球賽印象最深的畫面，他直言是陳傑憲的全壘打，「應該全國球迷都是吧！」他說：「日本投手看電視就知道很厲害，日職成績也是聯盟頂尖，我們頂尖打者可以和他們頂尖投手對決，在一定水準上較量，信心上也會大增，其實我們不會比較差。」

被虧沒有提到同學戴培峰同樣是對日本隊敲出的全壘打，王博玄腦筋動超快，「那一支就是幫助氣勢延續到隔天比賽，前一天打完，隔天在進攻上就滿順。」戴培峰是在預賽對日本隊敲出陽春砲，也是中華隊該場唯一分數進帳，而隔天碰上澳洲隊時打出火力，以11：3大勝。