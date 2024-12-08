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中職／西武秋訓有吳念庭好友帶路7-11 曾子祐練球還被喊「吳桑」

聯合報／ 記者陳宛晶／彰化即時報導
台鋼雄鷹隊曾子祐。記者陳宛晶／攝影
台鋼雄鷹隊曾子祐。記者陳宛晶／攝影

新人王曾子祐度過忙碌的一季，原本列名12強中華隊陪練，但因與西武獅隊秋訓撞期，曾子祐表示，兩邊都有在思考，覺得都會對自己有幫助，後來選擇先去日本，這趟也學到滿多不一樣的新知。

曾子祐解釋，台灣的秋訓比較多多接多打，日本的秋訓練習滿有比賽的感覺，早上練習就像是比賽的賽前練習，下午做紅白對抗、打智慧型發球機，「保持比賽的感覺，大家都很清楚自己要加強的是什麼，就會讓自己進步幅度更大。」與他較有交集的選手為蛭間拓哉，曾子祐說因為他和吳念庭很好，所以剛去時，他就帶台鋼選手去7-11買東西，之後練球也常常和他們聊天。

聊到秋訓趣事，曾子祐笑說：「他們知道我是新人王，輪到我守備練習時都會在那邊喊，其實我聽不懂，但翻譯是說他們都在喊『新人王』和『吳桑（吳念庭）』。」被問到為何要喊「吳桑」，曾子祐也納悶：「我也不知道為什麼，是覺得像嗎？還是只是覺得是隊友，可是劼希也是隊友啊！他們就只喊我。」

曾子祐也被問到是否有關心12強賽事，他說印象最深畫面就是陳傑憲的全壘打，「真的太厲害，而且是關鍵時刻、高張力，還可以適時發揮，不容易。」

他自己對國家隊也一直都有期待，「那是對自己的肯定，也希望之後有這個機會，如果有機會入選資格賽，會盡力參加。」他坦言，知道明年有這個比賽，自己在訓練上也會提早，更有企圖以武裝好自己的心情去投入休賽季準備。

吳念庭 曾子祐 西武獅

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