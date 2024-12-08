12強賽／陳柏清冠軍獎金計畫買房子 WBC資格賽順其自然

一趟國家隊之旅成為世界冠軍，台鋼雄鷹隊左投陳柏清還在習慣爆紅的感覺，他抱持感恩，「經過這個比賽，大家更認識我和台鋼雄鷹，高雄有這麼好的球隊。」冠軍獎金打算用來買房子，陳柏清說：「『把拔』也是說，有這筆錢，趕快先買房子。」

中華隊帶著世界12強棒球賽冠軍返台後，選手行程滿檔，陳柏清今天也出席雄鷹在彰化舉辦的棒球訓練營活動。

陳柏清高中時期也曾參與陳偉殷的棒球營活動，這位同為左投的大前輩，正是陳柏清的偶像，從他旅美到金鶯隊時就開始關注他的比賽，儘管陳偉殷曾在台北大巨蛋比賽期間造訪過中華隊，但陳柏清說自己當時太害羞，只敢打招呼，不敢多聊天。這次自己擔任棒球營的指導教練，陳柏清說：「希望他們開心學習，能學多少算多少，把我可以告訴他們的告訴他們。」

「一開始還不太習慣。」這陣子行程滿檔，陳柏清說印象最深的活動，包括昨天參與的高雄鹽酥雞嘉年華，以及出席國光獎章頒獎典禮，「人生第一次，一種體驗，很不容易可以參加到這麼大的活動。」

被問到獎金運用，陳柏清計畫買房子，「那些錢放著也是放著，不如有屬於自己的房子，錢賺再多也是要有屬於自己的房子，至少現在有這筆錢，要好好運用。」他目前瞄準離球隊近的房子在物色中。

對於明年2月的經典賽資格賽，陳柏清說順其自然，目前還沒想那麼多，就是先把自己準備好，現階段先把身體養好、強化身體。