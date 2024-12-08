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少棒／花蓮台彩威力盃少棒賽8強出爐

聯合報／ 記者藍宗標／花蓮報導
台彩威力盃少棒賽八強名單出爐，花蓮縣紅隊高聖韓（左）投打傑出。記者藍宗標／攝影
台彩威力盃少棒賽八強名單出爐，花蓮縣紅隊高聖韓（左）投打傑出。記者藍宗標／攝影

第十二屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽八強名單昨天出爐，衛冕軍台北市隊在淘汰賽以九比二擊敗嘉義市隊，地主球隊也未缺席，花蓮縣紅隊以二比○險勝新竹市隊，繼續朝四強之路邁進，北市總教練賴敏男說：「拚了，希望衛冕成功，不能留下遺憾」。

台彩威力盃昨天打完預賽後，大會從十四支晉級球隊抽籤，取兩席直接進入八強，高雄市、桃園市幸運中籤，另外六場比賽，分別由台東縣、北市、新竹縣、台中市、花蓮紅、雲林縣獲勝，也確定八強名單。

北市對嘉市之戰，一局上先被攻下一分，下半局一口氣攻進五分奠定勝基，外野手劉韋亨揮出三分打點二壘打，全場兩支安打都是長打，成為贏球功臣。

賴敏男表示，劉韋亨一局下關鍵安打，有如世界十二強賽江坤宇對美國隊之戰，「一打出去，大家就安心了」。

江坤宇出身北市東園國小少棒隊，正是賴敏男的子弟兵，他說：「江坤宇身材不起眼，但勤能補拙，學長能夠這樣，期待隊上小朋友也可以」。

花蓮紅完封新竹市晉級八強，隊長高聖韓五局下關鍵安打攻下勝利打點，開啟兩分攻勢，六局上登板後援守住勝利；花蓮紅總教練楊振國表示，高聖韓的角色有如十二強賽中華隊隊長陳傑憲，只要他好、全隊就好，如果他打不好，球隊也會受影響。

高聖韓的哥哥高聖凱是去年Ｕ十二世界盃棒球賽國手，兩人前年還一起打過台彩威力盃，高聖韓說：「最欣賞江坤宇、林靖凱，他們的守備很靈活」。

台彩威力盃少棒賽八強名單出爐，台北市隊劉韋亨（右）是贏球功臣。記者藍宗標／攝影
台彩威力盃少棒賽八強名單出爐，台北市隊劉韋亨（右）是贏球功臣。記者藍宗標／攝影

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