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棒球／新北U18棒球賽8日起三地開打 新北藍隊拚連霸

中央社／ 新北7日電
2024新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北市藍隊球員們7日晚間現身在新北歡樂耶誕城舉辦的見面會，也期待在即將開打的比賽中繳出好表現、順利衛冕。圖／中央社
2024新北富邦國際城市U18棒球邀請賽新北市藍隊球員們7日晚間現身在新北歡樂耶誕城舉辦的見面會，也期待在即將開打的比賽中繳出好表現、順利衛冕。圖／中央社

2024新北富邦國際城市U18棒球邀請賽將於8日起至14日在三重棒球場、天母棒球場及大都會球場開打，6屆霸主新北藍隊將爭取衛冕。參賽隊伍今天傍晚在新北耶誕城與球迷相見歡。

新北市體育局長洪玉玲告訴中央社記者，新北富邦國際城市U18邀請賽今年擴大舉辦，邀請棒球強權日本、韓國、澳洲等5支國際隊伍及16支國內球隊參戰，為比賽增添更多可看性。

體育局指出，日本首次派出神奈川、大阪2地的代表性球隊；韓國也派出2支隊伍，京畿道隊是境內10多所學校選拔的U18代表隊，首爾隊的陣營多達12名身高180公分以上的選手；澳洲昆士蘭隊是棒球協會組織的U18青棒隊，由昆士蘭州各俱樂部選拔出的精英年輕球員。

至於國內參賽隊伍，體育局表示，共有16支隊伍分別來自各縣市棒球強校，6屆霸主新北藍隊爭取衛冕之路。

中央社記者現場觀察，傍晚在舞台上亮相時，不少球隊都受到台下群眾歡呼。

新北藍隊由穀保家商單一球隊組成，體育局指出，在選手陣容中，球員楊辰浩、饒又語、楊曜丞及邱翊詮都是強投，新北藍的打擊火力也令人稱羨，其他選手的火力及腳程都優秀。

新北藍總教練鄭志強透過新聞稿表示，新北富邦國際城市U18邀請賽可說是世界12強棒球賽的台灣選手修鍊場，這次的12強賽中，台灣隊王牌投手林昱珉就是大學長之一。

2024新北富邦國際城市U18棒球邀請賽8日起將正式開打，參賽隊伍7日傍晚齊聚新北歡樂耶誕城活動會場，與群眾相見歡。圖／中央社
2024新北富邦國際城市U18棒球邀請賽8日起將正式開打，參賽隊伍7日傍晚齊聚新北歡樂耶誕城活動會場，與群眾相見歡。圖／中央社

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