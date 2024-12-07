少棒／台彩威力盃八強出爐 高聖韓被喻為花蓮紅陳傑憲

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽第2天賽事結束，八強名單出爐，地主花蓮縣紅隊對新竹市之戰，高聖韓5局下關鍵安打攻下勝利打點，開啟兩分攻勢，6局上登板後援守住勝利，終場以2：0獲勝，搶下八強門票。

今天中午打完預賽後，大會從14支晉級球隊中抽籤，有兩席直接進入八強，高雄市、桃園市幸運中籤，另外6場比賽分別由台東縣、台北市、新竹縣、台中市、花蓮縣紅隊、雲林縣獲勝，也確定八強名單。

花蓮縣派出兩支球隊參賽，藍隊以2：10不敵雲林縣。

花蓮縣紅隊、新竹市之戰，雙方一路僵持，隊長高聖韓不但揮出勝利安打，6局上更是投出再見三振，成為球隊贏球大功臣，他說：「沒想很多，擔任隊長幫助球隊就OK，要鼓勵大家，讓整支球隊更活潑。」

高聖韓投打表現傑出，幫助花蓮縣紅隊闖進八強。記者藍宗標／攝影

高聖韓的哥哥高聖凱是去年U12世界盃棒球賽國手，兩人前年一起打過台彩威力盃，今年已是高聖韓第3次參賽紀錄；他表示，除了擔任投手，主要守備位置是三壘、游擊，最欣賞江坤宇、林靖凱，他們的守備很靈活。

花蓮縣紅隊總教練楊振國表示，高聖韓的角色有如中華隊的陳傑憲，只要他好、全隊就好，如果打不好，球隊也會受影響，「他的投打都好，領悟、解讀能力也好，因為個性比較皮，就讓他當隊長。」