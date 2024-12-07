快訊

尹錫悅彈劾案延遲中！國民力量黨「集體離席」不投票

「沒有阿公世界毀滅」竹科太太偷腥產子 台積電綠帽夫獲賠百萬

日本百年一遇大地震將至？規模8巨震機率曝光 這5區先別去

聽新聞
0:00 / 0:00

少棒／台彩威力盃八強出爐 高聖韓被喻為花蓮紅陳傑憲

聯合報／ 記者藍宗標／花蓮即時報導
花蓮縣紅隊總教練楊振國（右）肯定高聖韓的投打表現。記者藍宗標／攝影
花蓮縣紅隊總教練楊振國（右）肯定高聖韓的投打表現。記者藍宗標／攝影

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽第2天賽事結束，八強名單出爐，地主花蓮縣紅隊對新竹市之戰，高聖韓5局下關鍵安打攻下勝利打點，開啟兩分攻勢，6局上登板後援守住勝利，終場以2：0獲勝，搶下八強門票。

今天中午打完預賽後，大會從14支晉級球隊中抽籤，有兩席直接進入八強，高雄市、桃園市幸運中籤，另外6場比賽分別由台東縣、台北市、新竹縣、台中市、花蓮縣紅隊、雲林縣獲勝，也確定八強名單。

花蓮縣派出兩支球隊參賽，藍隊以2：10不敵雲林縣。

花蓮縣紅隊、新竹市之戰，雙方一路僵持，隊長高聖韓不但揮出勝利安打，6局上更是投出再見三振，成為球隊贏球大功臣，他說：「沒想很多，擔任隊長幫助球隊就OK，要鼓勵大家，讓整支球隊更活潑。」

高聖韓投打表現傑出，幫助花蓮縣紅隊闖進八強。記者藍宗標／攝影
高聖韓投打表現傑出，幫助花蓮縣紅隊闖進八強。記者藍宗標／攝影

高聖韓的哥哥高聖凱是去年U12世界盃棒球賽國手，兩人前年一起打過台彩威力盃，今年已是高聖韓第3次參賽紀錄；他表示，除了擔任投手，主要守備位置是三壘、游擊，最欣賞江坤宇、林靖凱，他們的守備很靈活。

花蓮縣紅隊總教練楊振國表示，高聖韓的角色有如中華隊的陳傑憲，只要他好、全隊就好，如果打不好，球隊也會受影響，「他的投打都好，領悟、解讀能力也好，因為個性比較皮，就讓他當隊長。」

威力盃 陳傑憲

延伸閱讀

陳傑憲老婆綺綺4款精品愛包公開！私下收藏Goyard托特包、還是愛馬仕粉

中職／陳傑憲年底合約到期 傳統一獅將端出長約終身留人

12強賽／「我沒那麼好啦！」 陳傑憲躍升國民老公喊話珍惜身邊的人

為何眼中只有老婆綺綺？陳傑憲羞認「她很有魔力」

相關新聞

少棒／台彩威力盃八強出爐 高聖韓被喻為花蓮紅陳傑憲

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽第2天賽事結束，八強名單出爐，地主花蓮縣紅隊對新竹市之戰，高聖韓5局下關鍵安打攻下勝利打...

少棒／憶江坤宇以前「小小一隻」 賴敏男透露他的成功之道

台北市隊衛冕花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍，今天在淘汰賽以9：2擊敗嘉義市隊，順利晉級八強，總教練賴敏男賽後提到，1局下揮...

日職／辰己涼介回父親「妻子洗腦」指控 決裂原因是金錢糾紛

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介因一句「輸給台灣就改練投手」成為話題人物。他日前打扮成「金人」出席頒獎典禮，引發父親辰己浩三不滿，還指控辰己涼介被妻子鈴木Seren

棒球／美國球探組織來台「建檔」 12強冠軍教練高志綱擔任活動大使

美國最大獨立球探組織Prep Baseball首次在台灣舉辦「台灣棒球菁英測試會」，今天在台北大學運動中心登場，匯集全台...

棒球／WBSC爭取洛杉磯奧運6隊變8隊尚無突破 美國奧會態度是關鍵

世界12強棒球賽的冠軍入手，首度展示中華隊在一級國際賽事的爭冠實力，球迷更熱切將目光望向另外兩項一級賽事：世界棒球經典賽...

少棒／隊長葉奇諭投打俱佳展霸氣 率台中隊晉威力盃8強

威力盃少棒賽台中市「隊長」葉奇諭投打有表現，6局完封勝、單場2安3打點，率隊以5比0擊敗宜蘭縣隊、晉級8強；教練蔡名庚稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。