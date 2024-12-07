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日職／辰己涼介回父親「妻子洗腦」指控 決裂原因是金錢糾紛

聯合新聞網／ 綜合報導
辰己涼介。 截自辰己涼介IG
辰己涼介。 截自辰己涼介IG

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介因一句「輸給台灣就改練投手」成為話題人物。他日前打扮成「金人」出席頒獎典禮，引發父親辰己浩三不滿，還指控辰己涼介被妻子鈴木Serena洗腦，對此辰己涼介透過影片正面回應。

辰己父親透過雜誌訴說對兒子和媳婦的不滿，辰己涼介則拍影片說明與父母斷絕關係的原因。他強調自己沒被洗腦，「那天服裝完全不是任何人指使的，而是我自己想穿的，然後得到大家支持才實現。」他還表示，「我不記得老婆曾要求我做這個、做那個，更不用說結婚後，怎麼可能會有洗腦這種荒唐說法。」

辰己涼介透露斷絕來往主因是金錢糾紛，父母曾跟他要4000萬，並表示結婚後會還他。結果結婚後去要這筆錢，卻一毛錢也沒拿到，辰己父親還做一份報表，說自己開公司是為了幫忙節稅，然而報表上寫著2700萬歸父母，還有一堆奇怪費用。

據傳先前12強賽，辰己涼介交代工作人員不能讓他父母進場。辰己在影片尾聲強調，「我沒有被洗腦，金錢問題請自己好好解決，重新存你的退休金吧。」

世界棒球12強 辰己涼介

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