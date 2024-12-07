快訊

尹錫悅彈劾案延遲中！國民力量黨「集體離席」不投票

「沒有阿公世界毀滅」竹科太太偷腥產子 台積電綠帽夫獲賠百萬

日本百年一遇大地震將至？規模8巨震機率曝光 這5區先別去

少棒／隊長葉奇諭投打俱佳展霸氣 率台中隊晉威力盃8強

中央社／ 花蓮7日電
2024第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽展開，台中市隊葉奇諭（圖）7日投打有表現，先發6局完封勝、單場2安3打點，率隊以5比0擊敗宜蘭縣隊、前進8強。中央社
2024第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽展開，台中市隊葉奇諭（圖）7日投打有表現，先發6局完封勝、單場2安3打點，率隊以5比0擊敗宜蘭縣隊、前進8強。中央社

威力盃少棒賽台中市「隊長」葉奇諭投打有表現，6局完封勝、單場2安3打點，率隊以5比0擊敗宜蘭縣隊、晉級8強；教練蔡名庚稱讚他場上有霸氣，葉奇諭也有關注「台灣隊長」陳傑憲好表現。

台彩威力盃少棒賽台中市隊今天複賽與宜蘭縣隊交手，台中市隊葉奇諭用79球完投6局，僅被敲出3支安打，投出4次三振、沒有四壞保送，無失分，有效壓制宜蘭縣隊打擊。

葉奇諭今天先發扛5棒，1局敲出安打、帶有2分打點，5局敲出二壘打、再貢獻1分打點，投打俱佳率隊晉級8強。

台中市隊教練蔡名庚表示，與宜蘭縣隊預賽碰頭時輸球，葉奇諭沒有投球，也藉由預賽調整陣容，葉奇諭是陣中最好的投手，今天做得最好的地方是沒有四壞保送。

蔡名庚提到，葉奇諭身材雖然沒有很突出，但是控球好、球速也不錯，隊內測得最快球速約106、107公里，球的轉速不錯，私底下話雖然不多，但場上展現霸氣，打擊方面也是母隊忠孝的中心棒次，三壘守備中規中矩。

葉奇諭透露，爸爸也有打棒球，因此產興趣，小學二年級開始接受棒球訓練，自認投球比較好，可以幫助球隊拿下勝利，雖然話少但不影響帶領球隊，「要想辦法帶出氣勢。」

葉奇諭去年也有打威力盃，他自評進一年抗壓性有進步，雖然沒有特別的偶像，但有看世界12強棒球賽台灣隊表現，對「台灣隊長」陳傑憲表現印象深刻。

威力盃 棒球

延伸閱讀

陳傑憲老婆綺綺4款精品愛包公開！私下收藏Goyard托特包、還是愛馬仕粉

中職／陳傑憲年底合約到期 傳統一獅將端出長約終身留人

12強賽／「我沒那麼好啦！」 陳傑憲躍升國民老公喊話珍惜身邊的人

為何眼中只有老婆綺綺？陳傑憲羞認「她很有魔力」

相關新聞

少棒／台彩威力盃八強出爐 高聖韓被喻為花蓮紅陳傑憲

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽第2天賽事結束，八強名單出爐，地主花蓮縣紅隊對新竹市之戰，高聖韓5局下關鍵安打攻下勝利打...

少棒／憶江坤宇以前「小小一隻」 賴敏男透露他的成功之道

台北市隊衛冕花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍，今天在淘汰賽以9：2擊敗嘉義市隊，順利晉級八強，總教練賴敏男賽後提到，1局下揮...

日職／辰己涼介回父親「妻子洗腦」指控 決裂原因是金錢糾紛

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介因一句「輸給台灣就改練投手」成為話題人物。他日前打扮成「金人」出席頒獎典禮，引發父親辰己浩三不滿，還指控辰己涼介被妻子鈴木Seren

棒球／美國球探組織來台「建檔」 12強冠軍教練高志綱擔任活動大使

美國最大獨立球探組織Prep Baseball首次在台灣舉辦「台灣棒球菁英測試會」，今天在台北大學運動中心登場，匯集全台...

棒球／WBSC爭取洛杉磯奧運6隊變8隊尚無突破 美國奧會態度是關鍵

世界12強棒球賽的冠軍入手，首度展示中華隊在一級國際賽事的爭冠實力，球迷更熱切將目光望向另外兩項一級賽事：世界棒球經典賽...

少棒／隊長葉奇諭投打俱佳展霸氣 率台中隊晉威力盃8強

威力盃少棒賽台中市「隊長」葉奇諭投打有表現，6局完封勝、單場2安3打點，率隊以5比0擊敗宜蘭縣隊、晉級8強；教練蔡名庚稱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。