少棒／威力盃劉韋亨有「神助」 清壘二壘打率北市晉8強

威力盃少棒賽台北市隊劉韋亨前2戰手感悶，家人拿著護具去過香爐有「神助」，今天清壘二壘打助隊以9比2勝嘉義市晉級8強；台北市總教練賴敏男表示，近幾場以戰養戰、目標連霸。

台彩威力盃少棒賽台北市隊昨天預賽首戰擊敗雲林縣隊，今天上午預賽擊敗金門縣隊，下午複賽與嘉義市隊交手。

台北市1局上先掉1分，1下靠著接連安打、保送、高飛犧牲打先將比數追成2比1領先，劉韋亨關鍵清壘二壘打，一棒3分幫助球隊拉開領先差距。

台北市2局下攻下2分、3、4局再各添一分，順利搶勝晉級8強；劉韋亨今天單場2支二壘打、貢獻3分打點，打擊表現很關鍵。

台北市隊由東園國小為主體，加入福林國小球員組成聯隊，總教練賴敏男表示，開賽前3天集訓，到最後一天才全員到齊，前面幾場比賽多採投手車輪戰，藉此了解投手近況，兩隊在市內都有比賽、彼此很熟悉。

賴敏男表示，目前為止打擊發揮有一定水準，但也提醒球員，比賽不是只有一個人，就算出局有推進也有貢獻。

劉韋亨很早就對棒球產生興趣，幼兒園大班開始打球，一年級就加入東園少棒接受訓練，今天關鍵時刻上場打擊，教練提醒要看好球，也對自己打擊很有自信、用力揮棒。

劉韋亨先前比賽因為場地規則限制，3次打出校園的球都僅被記做二壘打，少棒階段目標是打支全壘打，直言「可以開轟很帥。」偶像是中信兄弟外野手岳政華，「因為他守備很強。」

劉韋亨前2場比賽打擊有點悶，教練透露家人拿著他的護具去球場附近的土地公廟拜拜、過香爐後，複賽馬上有打擊好表現，被問起是否拜完後特別有感覺，他也笑著點頭。