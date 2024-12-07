少棒／憶江坤宇以前「小小一隻」 賴敏男透露他的成功之道

台北市隊衛冕花蓮台彩威力盃全國少棒賽冠軍，今天在淘汰賽以9：2擊敗嘉義市隊，順利晉級八強，總教練賴敏男賽後提到，1局下揮出清壘二壘打的劉韋亨，有如世界12強棒球賽江坤宇對美國隊之戰，「一打出去，大家就安心了。」

江坤宇出身北市東園國小少棒隊，正是賴敏男的子弟兵，他說：「江坤宇從小就很聰明、又肯練，以前球隊每次練完球，就是他的衣服最髒。」

中華隊在12強賽奪冠，寫下國家隊空前紀錄，江坤宇的好表現，讓賴敏男很有感覺，希望小朋友好好學習這位學長的精神。

他表示，江坤宇身材不起眼，但勤能補拙，「學長能這樣，期待小朋友也可以。」

賴敏男形容江坤宇以前「小小一隻」，但腦筋靈活，又有爆發力，接到滾地球就準備讓對手出局了；他透露以前有場比賽，被敵隊攻占一、二壘，江坤宇接到飛球後，自己選擇掉在地上，造成雙殺，「當時心想，你這孩子，到底是誰教你的？」