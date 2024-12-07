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少棒／蔡上恩擁有象牙海岸血統 最喜歡德保拉「一樣黑黑的」

聯合報／ 記者藍宗標／花蓮即時報導
金門縣少棒隊美籍球員蔡上恩。記者藍宗標／攝影
金門縣少棒隊美籍球員蔡上恩。記者藍宗標／攝影

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽共有21隊參賽，金門縣隊不但是唯一外島代表，更擁有一名美籍球員蔡上恩，父親來自非洲國家象牙海岸，母親是金門人，他說：「最喜歡中信兄弟隊投手德保拉，因為和我一樣長得黑黑的。」

金門縣總教練黃國偉表示，蔡上恩因為在美國出生，因此擁有美國籍，但一直住在金門，由阿公、阿嬤帶到現在，運動能力英語能力相當不錯，明年5月還要去非洲學法語。

日本職棒火腿隊好手萬波中正也是混血兒，黃國偉笑說：「我們也有一位萬波上恩。」

金門縣這次在預賽兩戰以0：13不敵雲林、0：17輸給台北市，未能晉級下一輪，全隊轉到高雄市再回金門，蔡上恩首次台彩威力盃之旅結束。

蔡上恩平常都有注意中華職棒比賽，他說：「除了德保拉之外，也很喜歡台鋼雄鷹隊魔鷹，因為他很會打全壘打。」

金門縣少棒隊總教練黃國偉（左）、蔡上恩。記者藍宗標／攝影
金門縣少棒隊總教練黃國偉（左）、蔡上恩。記者藍宗標／攝影

台鋼雄鷹 威力盃 德保拉

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