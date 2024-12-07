少棒／3位阿美族小女生快樂打球 林昱珉、林家正都是偶像

花蓮台彩威力盃全國少棒賽進行第2天賽事，擁有3名阿美族女生的花蓮藍隊打進14強，來自玉里國小的何翊婕說：「最喜歡中華隊投手林昱珉，因為他長得很帥。」

兩支地主隊花蓮紅、藍都晉級14強，藍隊由玉里、新城、太巴塱、中原、光復、中正、水源國小少棒隊組成，3名6年級女生何翊婕、黃子晴（中正）、陳歆霏（水源）同隊，成為大會焦點。

這3個可愛女生都從3年級暑假始打棒球，原本不認識，到了花蓮藍隊變成好友，崇拜的職棒球員都不同；何翊婕表示，以前就喜歡林昱珉，不是因為這次世界12強棒球賽，以後上了國中，可能打壘球也說不定。

黃子晴最喜歡的球員是味全龍隊拿莫．伊漾，原因也一樣，「就是很帥！」

陳歆霏的偶像是最近人氣超旺的林家正，她說：「林家正蹲捕很強。」