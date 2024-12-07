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經典賽／錯過日本上屆冠軍有遺憾 前田健太想以37歲拚2026年入選

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
效力底特律老虎隊的日籍投手前田健太希望能入選2026經典賽。 美聯社
效力底特律老虎隊的日籍投手前田健太希望能入選2026經典賽。 美聯社

效力底特律老虎隊的日籍投手前田健太，表達投進2026年世界棒球經典賽的野心，屆時37歲、即將滿38歲的他，不打算因為年齡退卻，「希望自己到時可以被選進國家隊，我還沒放棄呢！」

前田曾打過2013年的第三屆經典賽，但接下來兩屆比賽都缺席，2017年在道奇球團的建議下辭退、2023年則因傷勢無法參與，去年只能以觀眾的角度看日本稱霸經典賽，成為心中的遺憾。

前田今天與今永昇太、努特巴爾（Lars Nootbaar）一起出席一場在大阪舉辦的棒球營活動，前田受訪表達對參戰下屆經典賽的期望，「上屆我因為傷勢的關係沒有機會，雖然可能會因為我的年齡而有些困難，但我不會放棄，希望可以成為被選中的投手。」

前田今年與老虎簽下兩年2400萬美元合約，本季出賽29場（17場先發），只拿下3勝7敗、防禦率6.09。回顧今年賽季，前田坦言：「以我個人來說，是個令人非常失望的賽季，我希望明年可以反轉，我必須挖掘出新的自己，在我的棒球人生中找到新生命。」

棒球 經典賽 老虎

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