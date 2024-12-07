日職／傳田中將大因涉入「霸凌案」沒人要 日媒：可能退休

「神之子」田中將大在世界12強棒球賽冠軍戰開打前宣布，離開樂天金鷲隊，攻佔日本體育報頭版。不過近日傳出多支球隊都對他沒興趣，有聯盟相關人士指出，田中沒球隊要，不是因為實力問題，而是去年休賽季疑涉入職權騷擾。

現年36歲的田中將大曾在2013年創下24勝0敗紀錄，隔年加入洋基隊。效力洋基7年後，2021年他重返日職樂天金鷲隊，但表現一年不如一年，薪水一直被砍。

田中將大今年因傷只在一軍出賽1場，距離美日通算200勝還差3場，外界認為他離開樂天與被大幅降薪有關。目前傳出西武獅、阪神虎和養樂多燕子隊都對他沒興趣。

日媒「FRIDAY」指出，田中將大正在走一條「荊棘之路」，「雖部分媒體批評他『狀態已過巔峰』，但如果他本人願意，仍有能力以先發投手身份贏下比賽。然而成為自由球員後，遲遲沒球隊表態想簽下他的原因，另有隱情，而不是實力問題。」

主要原因是田中將大疑似參與安樂智大霸凌案，「先前有主力投手因霸凌行為被揭發，最終遭解雇。據傳田中與該投手一同參與霸凌行為。這件事是受害選手和目擊者告密揭露。如果這是真的，就算田中有實力，球隊對簽下他猶豫不決也可以理解。」

報導還指出，田中將大為了消除負面形象，今年11月在仙台首次舉辦兒童棒球教室，上季多次在社群媒體分享與後輩聚餐畫面。文末寫道，雖田中將大是一名「大投手」，但如果沒收到報價，只能面臨退休的殘酷現實。