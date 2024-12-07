棒球／WBSC爭取洛杉磯奧運6隊變8隊尚無突破 美國奧會態度是關鍵

世界12強棒球賽的冠軍入手，首度展示中華隊在一級國際賽事的爭冠實力，球迷更熱切將目光望向另外兩項一級賽事：世界棒球經典賽、奧運。2028年洛杉磯奧運的參賽門票有幾張？目前仍在角力中，世界棒壘球總會（WBSC）爭取8席，但美國奧會的態度仍是6隊。

奧運過去6度將棒球納為正式項目，中華隊3次拿到參賽門票，最佳成績為1992巴塞隆納奪銀，接著2004雅典、2008北京都以第5作收。接下來4屆奧運僅2020東京（實為2021年進行）有舉辦棒球項目，中華隊因疫情放棄爭取參賽門票；2028洛杉磯奧運將再迎棒球回歸。

洛杉磯奧運將維持東京奧運的6隊規模或擴大為8隊，球迷相當關注。中華棒球協會秘書長林宗成指出，WBSC的目標一直都是8隊，也都是以8隊在持續與國際奧會、美國奧會爭取中，但目前還沒有突破。

美國奧會的態度為關鍵，但因本身是地主、已有參賽資格，看來並無讓步想法，也是目前協調看起來沒有突破的癥結點。

除了美國隊握有1席參賽資格外，2027年12強賽也預期會是奧運資格賽，但取幾名拿到門票也都還是未定案。林宗成坦言，目前時間尚早，預計在2026年才會有比較明確的門票取得方式。