中職／傳啦啦隊Yuri和菲菲也要離開樂天 可能加入小龍女

樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」2名人氣成員林襄和李多慧，今年都轉戰味全龍隊「小龍女」，如今傳出陳怡叡（Yuri）和李恩菲（菲菲）也即將離開樂天女孩。

今年樂天桃猿母公司日本樂天傳出陷入經營危機，除不少資深球員被清出外，還有啦啦隊女孩出走的情況發生。另外，前經紀人私接商演爭議及女孩們遭欠薪，也讓女孩離隊傳聞甚囂塵上。

菲菲。截圖自菲菲IG

據《中天新聞網》報導，知情人士透露陳怡叡（Yuri）和菲菲加入離開樂天女孩行列，已經確認簽約味全龍，下個球季將以「小龍女」身份登場。

對此，味全龍啦啦隊經紀人莉奈回應，「是否加入新成員和練習生轉正等規劃大家可以好好期待一下，也歡迎各位厲害的潛力股加入小龍女呦！」

樂天球團則回應：「目前與女孩的續約流程正在進行中，未來將會統一公布結果，謝謝關心。」