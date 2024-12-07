少棒／「威力叔叔」打造台彩威力盃 曾峻岳、宋晟睿邁向中職

花蓮台彩威力盃全國少棒賽邁入第2天賽事，將在21支參賽球隊打出14支晉級球隊，並開始進行淘汰賽，決定最後八強名單；這項年度大賽已經連續進行12年，共有70名中華職棒球員打過台彩威力盃，善心人士「威力叔叔」成為幕後最大功臣。

本屆台彩威力盃開幕典禮上，從大會到參賽小朋友都提到「威力叔叔」，對他感謝再感謝，甚至可能默默出現在現場也沒人知道，如果沒有這位善心人士，這項獎金豐富的大賽就不可能誕生。

樂天桃猿隊馬傑森、台鋼雄鷹隊陳致嘉以大學長的身分出席盛會，兩人在2013年代表花蓮紅隊參加首屆台彩威力盃時，現場大部分小朋友才剛出生，兩人都對「威力叔叔」充滿敬意。

花蓮台彩威力盃全國少棒賽已經連續進行12年。圖／台灣彩券公司提供

歷屆台彩威力盃已有3400名球員參賽，2013年首屆賽事亮相的球員，後來不少人已是職棒球員，除了馬傑森、陳致嘉，當年還有台北市宋晟睿、劉予承、宜蘭縣董子恩、台中市曾峻岳、新北市林子崴、何恆佑、林子豪、台東縣邱駿威、楊強森、林岳谷、李嘉祥、蔡佳諺、林詠翔、桃園市李晨薰、陳柏毓、新竹縣陳翊瑄、屏東縣盧冠宇。

台彩威力盃已經進行12屆，最初是因一位花蓮民眾在2012年12月中了威力彩頭獎，特別捐出1億2千萬元回饋故鄉，將連續舉辦20年賽事，成了眾人眼中的「威力叔叔」。

今年賽事將在9日落幕，冠軍隊可獲100萬元獎金、亞軍50萬元、季軍20萬元、殿軍10萬元，5至8名每隊5萬元，大會也致贈各參賽隊伍3萬元球具。