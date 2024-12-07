少棒／台彩威力盃 21隊參賽 2職棒學長打氣

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽昨天開打，共21支球隊參賽，台灣彩券公司董事長黃志宜出席開幕典禮，再次感謝當年捐款贊助賽事的善心人士，為國內棒界培養不少人才。他表示，台彩威力盃已邁入第12屆，非常開心代表中國信託慈善基金會、台彩公司一起見證重要里程碑。

這項年度大賽為期4天，在花蓮國福棒壘球場進行，將在後天落幕，地主花蓮縣派出紅、藍兩隊，另有19個縣市組隊參賽，台北市將挑戰二連霸，金門縣則是唯一外島代表。

樂天桃猿隊馬傑森、台鋼雄鷹隊陳致嘉都是2013年首屆台彩威力盃的參賽球員，昨天以大學長身分亮相，不約而同感謝贊助比賽的善心人士「威力叔叔」，促成這項在花蓮舉辦的年度盛會。

黃志宜和台彩公司總經理謝志宏一起出席開幕典禮，場面壯觀熱鬧；黃志宜表示，12年前進行首屆比賽時，很多在場球員才剛出生，歷屆已有3400人參賽，都是各縣市最優秀的小朋友，共有70名中華職棒球員打過台彩威力盃。

黃志宜指出，參賽球隊從出發到回去都不用花一毛錢，大會在交通、住宿、娛樂全包了，感謝這位有善心善念的人，他的精神值得效法學習，也希望好事在台灣各角落發生。

奪下台彩威力盃冠軍的球隊可獲100萬元獎金、亞軍50萬元、季軍20萬元、殿軍10萬元，五至八名各有5萬，桃園目前6冠紀錄、累積710萬獎金都是各隊最高。