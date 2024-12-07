少棒／花蓮台彩威力盃開打 爭冠拚百萬元

花蓮台彩威力盃全國少棒賽點燃戰火，兩支地主隊昨天都開紅盤，花蓮紅隊以6：1擊敗嘉義市，花蓮藍隊隨後跟進以7：2扳倒嘉義縣，紅隊總教練楊振國表示，集訓這麼久就是為了冠軍，目標拿下100萬元獎金。

花縣代表隊過去在台彩威力盃最佳表現是2014、2019年奪下季軍，去年雖重返四強，最後只拿到殿軍。楊振國說：「花蓮6所國小球員平均分配在紅、藍隊，紅隊好手多一點點，小朋友的目標是四強，教練團設定冠軍，但不會跟他們說，不給全隊太大壓力。」

花蓮紅隊昨天推出許宇澤登板先發，投兩局失1分，潘柏君接手3局完全封鎖嘉市打線，成為勝利投手；花蓮紅隊開路先鋒鄭宇恩4局下揮出3分打點二壘打，也是贏球功臣。他表示，當時就是不要太緊張、放輕鬆打，很開心建功，最喜歡的球員是陳傑憲，因為打擊很厲害。

桃園市在過去11屆賽事奪下6冠2亞，今年整體實力仍被看好，兩場預賽分別以6：1勝新竹縣、13：1勝基隆市，順利晉級複賽；桃市總教練唐安表示，本屆賽事目標很明確，就是奪下冠軍。

桃市首戰靠3名投手謝承濬、林冠嶔、黃偉捷聯手，全場只被竹縣揮出3支安打，林冠嶔中繼1.2局無失分奪勝；第2戰贏得更輕鬆，紀名學先發3局、陳啟恩接手1局，只被基市揮出兩支安打提前在4局結束比賽。