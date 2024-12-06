少棒／中職70人打過台彩威力盃 走到第12屆黃志宜見證重要里程碑
第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天開打，共有21支球隊參賽，台灣彩券公司董事長黃志宜、總經理謝志宏今天共同出席開幕典禮，場面相當壯觀。黃志宜表示，今年已是第12屆賽事，非常開心代表中國信託慈善基金會、台彩公司一起見證重要里程碑。
地主花蓮縣派出紅、藍兩隊參賽，另有19個縣市組隊參賽，台北市隊將挑戰2連霸，金門縣則是唯一外島代表。
樂天桃猿隊馬傑森、台鋼雄鷹隊陳致嘉都是2013年首屆台彩威力盃的參賽球員，今天以大學長身分亮相，特別感謝捐款贊助比賽的善心人士「威力叔叔」，促成這項在花蓮舉辦的年度盛會。
黃志宜表示，12年前首屆比賽，很多在場球員才剛出生，歷屆已有3400人參賽，都是各縣市最優秀的小朋友，共有70名中華職棒球員打過台彩威力盃。
黃志宜指出，參賽球隊從出發到回去都不用花一毛錢，大會在交通、住宿、娛樂全包了，感謝這位有善心善念的人，他的精神值得效法學習，也希望好事在台灣各角落發生。
這項年度大賽為期4天，將在9日落幕，奪下冠軍的球隊可獲100萬元獎金、亞軍50萬元、季軍20萬元、殿軍10萬元，5至8名每隊5萬元，大會也致贈各參賽隊伍3萬元球具。
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