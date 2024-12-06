快訊

以為參與北韓行動…特種部隊上機前才知赴國會 隊員驚慌：太過分了

5年前罹肺腺癌！ 陳文茜驚爆「癌症復發」：肝臟有三個腫瘤

少棒／中職70人打過台彩威力盃 走到第12屆黃志宜見證重要里程碑

聯合報／ 記者藍宗標／花蓮即時報導
台灣彩券公司董事長黃志宜出席台彩威力盃全國少棒賽開幕典禮。記者藍宗標／攝影
台灣彩券公司董事長黃志宜出席台彩威力盃全國少棒賽開幕典禮。記者藍宗標／攝影

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天開打，共有21支球隊參賽，台灣彩券公司董事長黃志宜、總經理謝志宏今天共同出席開幕典禮，場面相當壯觀。黃志宜表示，今年已是第12屆賽事，非常開心代表中國信託慈善基金會、台彩公司一起見證重要里程碑。

地主花蓮縣派出紅、藍兩隊參賽，另有19個縣市組隊參賽，台北市隊將挑戰2連霸，金門縣則是唯一外島代表。

樂天桃猿隊馬傑森、台鋼雄鷹隊陳致嘉都是2013年首屆台彩威力盃的參賽球員，今天以大學長身分亮相，特別感謝捐款贊助比賽的善心人士「威力叔叔」，促成這項在花蓮舉辦的年度盛會。

黃志宜表示，12年前首屆比賽，很多在場球員才剛出生，歷屆已有3400人參賽，都是各縣市最優秀的小朋友，共有70名中華職棒球員打過台彩威力盃。

黃志宜指出，參賽球隊從出發到回去都不用花一毛錢，大會在交通、住宿、娛樂全包了，感謝這位有善心善念的人，他的精神值得效法學習，也希望好事在台灣各角落發生。

這項年度大賽為期4天，將在9日落幕，奪下冠軍的球隊可獲100萬元獎金、亞軍50萬元、季軍20萬元、殿軍10萬元，5至8名每隊5萬元，大會也致贈各參賽隊伍3萬元球具。

延伸閱讀

中職／勝騎士「獅頭貓尾」仍淘汰桃猿 猛獅前進總冠軍賽挑戰兄弟

中職／季後賽4安平紀錄 馬傑森：不想辜負球迷

影／暴力猿23安、17分 系列賽扳回一城

中職／狂！暴力猿G2血洗病獅 23安、17分、16勝分差都破紀錄

相關新聞

少棒／中職70人打過台彩威力盃 走到第12屆黃志宜見證重要里程碑

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天開打，共有21支球隊參賽，台灣彩券公司董事長黃志宜、總經理謝志宏今天共同出席開幕典禮...

中職／棒球熱潮到澎湖 彭政閔現身勉勵基層球員

榮獲世界12強棒球賽冠軍的台灣隊教練彭政閔，今天以火星人運動發展協會到澎湖展開訓練營活動，同時致贈基層棒球隊球具，鼓勵球...

少棒／花蓮兩隊台彩威力盃開紅盤 鄭宇恩最喜歡陳傑憲

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天點燃戰火，兩支地主隊都開紅盤，花蓮紅隊以6：1擊敗嘉義市，花蓮藍隊以7：2扳倒嘉義縣...

少棒／台彩威力盃已獲710萬元獎金 桃市預賽兩戰輕鬆過關

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天開打，保有6座冠軍紀錄的桃園市，今天在兩場預賽分別以6：1勝新竹縣、13：1勝基隆市...

中職／職棒雜誌轉手價飆漲 蔡其昌：會加印別買黃牛

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，全台掀起棒球熱潮，最新一期職棒雜誌收錄中華隊奪冠紀錄，並隨機附贈3款不同海報，昨天上架就被...

棒球／周杰倫演唱會4位12強英雄到場 「大王」王柏融也朝聖

「周董」周杰倫昨天登上台北大巨蛋開場，12強中華隊冠軍成員張奕、陳冠偉、林安可、林家正都到場，台鋼雄鷹隊球星「大王」王柏融也朝聖。 張奕、陳冠偉、林安可、林家正昨天朝聖周杰倫演唱會，意外成為場內

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。