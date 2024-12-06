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中職／棒球熱潮到澎湖 彭政閔現身勉勵基層球員

中央社／ 澎湖縣6日電
榮獲世界12強棒球賽冠軍的台灣隊教練彭政閔（左5）6日到澎湖參加「第6屆公益棒球訓練營」，並在國立澎湖科技大學捐贈基層棒球隊球具，校長黃有評（右4）等人開心拿著簽名球與彭政閔合影。中央社
榮獲世界12強棒球賽冠軍的台灣隊教練彭政閔（左5）6日到澎湖參加「第6屆公益棒球訓練營」，並在國立澎湖科技大學捐贈基層棒球隊球具，校長黃有評（右4）等人開心拿著簽名球與彭政閔合影。中央社

榮獲世界12強棒球賽冠軍的台灣隊教練彭政閔，今天以火星人運動發展協會到澎湖展開訓練營活動，同時致贈基層棒球隊球具，鼓勵球員堅持夢想、永不放棄，期許未來有更多選手來自澎湖。

「第六屆公益棒球訓練營」今天在澎湖展開為期3天活動，彭政閔率方郁淮等多名職棒球星到澎湖，在澎湖科大捐贈給馬公國中及講美、石泉、興仁、湖西4所國小棒球器具，吸引滿場球迷索取簽名。

彭政閔表示，台灣職棒有很多澎湖的好球員，如兄弟的李振昌、桃猿的莊昕諺、台鋼雄鷹隊方郁淮等等，今天回饋列車開到澎湖，以教練身分鼓勵參加訓練營的棒球員堅持夢想、永不放棄，期盼未來有更多球員來自澎湖。

對於是否出任明年經典賽的教練，彭政閔表示，由於明年2月正值球隊春訓期間，需考量時間的重疊性，擔心影響球隊的訓練，恐須再作審慎評估。

台灣火星人運動發展協會自2017年成立，今天是第3度來到澎湖，進行公益訓練營、指導澎湖國中小基層棒球技巧，協會也媒合高林公司與大魯閣等捐贈球棒、頭盔、護具、練習球等球具給澎湖基層學校棒球隊，協助棒球發展。

台鋼雄鷹 彭政閔 棒球

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