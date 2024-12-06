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少棒／花蓮兩隊台彩威力盃開紅盤 鄭宇恩最喜歡陳傑憲

聯合報／ 記者藍宗標／花蓮即時報導
花蓮紅隊開路先鋒鄭宇恩3分打點二壘打成為贏球功臣。記者藍宗標／攝影
花蓮紅隊開路先鋒鄭宇恩3分打點二壘打成為贏球功臣。記者藍宗標／攝影

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天點燃戰火，兩支地主隊都開紅盤，花蓮紅隊以6：1擊敗嘉義市，花蓮藍隊以7：2扳倒嘉義縣，率先開張的紅隊總教練楊振國表示，集訓這麼久就是為了冠軍，目標拿下100萬元獎金。

花蓮紅隊今天推出許宇澤登板先發，投兩局失1分，潘柏君接手3局讓嘉市無法破蛋，成為勝利投手，終場以5分之差獲勝。

兩隊打前3局1：1僵持，花蓮紅隊4局下靠兩支安打、兩次保送加上對方失誤，一口氣攻下4分奠定勝基，開路先鋒鄭宇恩揮出3分打點二壘打，成為贏球功臣。

花蓮6所國小少棒隊平均分配在紅、藍隊，楊振國表示，紅隊好手多一點點，最近分成3個階段一共訓練25天，球員在首場比賽「太看好自己」，打得有點緊張。

楊振國說：「小朋友的目標是4強，教練團設定冠軍，但不會跟他們說，不給全隊太大壓力。」

阿美族小戰士鄭宇恩去年已有參賽經驗，4局下出場打擊時，楊振國鼓勵他只要打回分數，就請全隊全隊吃麥當勞，鄭宇恩賽後說：「當時就是不要太緊張，放輕鬆打，很開心建功。」

鄭宇恩表示，念幼兒園時看到學長打棒球，感覺很好玩，就開始接觸，2年級開始正式打球，覺得打擊、守備都很好玩，平常也有當投手，「最喜歡的球員是陳傑憲，因為他的打擊很厲害。」

威力盃 陳傑憲

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