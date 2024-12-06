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少棒／台彩威力盃已獲710萬元獎金 桃市預賽兩戰輕鬆過關

聯合報／ 記者藍宗標／花蓮即時報導
桃園市預賽兩戰全勝，林冠嶔投、打、守都獲教練肯定。記者藍宗標／攝影
桃園市預賽兩戰全勝，林冠嶔投、打、守都獲教練肯定。記者藍宗標／攝影

第12屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽今天開打，保有6座冠軍紀錄的桃園市，今天在兩場預賽分別以6：1勝新竹縣、13：1勝基隆市，順利晉級複賽；桃市總教練唐安表示，本屆賽事目標很明確，就是奪下冠軍。

台彩威力盃冠軍可獲100萬元獎金，桃市封王次數排名第1，過去賽事已經累積710萬元獎金，也是各隊最多。

桃市首戰靠3名投手謝承濬、林冠嶔、黃偉捷聯手，全場只被竹縣揮出3支安打，林冠嶔中繼1.2局無失分奪勝；桃市3局上也從謝承濬、林冠嶔、黃偉捷開始，連續出現6支安打攻下4分打下江山。

桃市第2戰贏得輕鬆，紀名學先發3局、陳啟恩接手1局，只被基市揮出兩支安打，提前在4局結束以12分之多大勝；桃市1局上就打了16人次，以6支安打、5次保送狂攻11分，讓基市毫無機會挽回局面。

唐安表示，所有球員全部上陣，首戰表現綁手綁腳，第2戰進入狀況，整體看來林冠嶔投、打、守最好；這次投打都很整齊，但還有進步空間，後面比賽強度會愈來愈高。

威力盃

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