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中職／職棒雜誌轉手價飆漲 蔡其昌：會加印別買黃牛

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，全台掀起棒球熱潮，讓球迷瘋搶最新一期職棒雜誌。 圖／中職提供
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，全台掀起棒球熱潮，讓球迷瘋搶最新一期職棒雜誌。 圖／中職提供

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，全台掀起棒球熱潮，最新一期職棒雜誌收錄中華隊奪冠紀錄，並隨機附贈3款不同海報，昨天上架就被搶購一空，網路出現一本雜誌喊價近2000元。身兼中華職棒會長的民進黨立委蔡其昌今天呼籲，大家不要買黃牛雜誌，聯盟會再加印，一定讓大家都買得到。

最新一期職棒雜誌，收錄中華隊12強賽奪冠全紀錄，帶領球迷重新回味TEAM TAIWAN，並隨書附贈「12強冠軍紀念海報」3款其中1款。不少球迷為蒐藏3款紀念海報，一次購買好幾本職棒雜誌收藏。

蔡其昌表示，截至昨天已印製3刷，銷量破10萬，是過往最高銷售量的2倍，最近一直掏空大家的口袋，會長真的很抱歉，這是今年最後一次了。

針對網路上出現抬價販售職棒雜誌，蔡其昌呼籲，球迷不要購買黃牛雜誌，這對球迷的權利都是傷害，如果球迷有需要，聯盟會加印，請大家放心，一定會讓大家買得到。

「不要買黃牛雜誌！」蔡其昌說，買黃牛雜誌除傷害球迷權益，未來可能球票、雜誌等商品也會出現這種現象，因此呼籲大家拒絕此行為。

蔡其昌 黃牛

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