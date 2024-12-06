12強賽／盼教練團及後勤獎金制度化 球員工會：所有付出都值得被肯定

113年國光體育獎章今天下午舉辦頒獎典禮，包括世界12強棒球賽冠軍也是此次獲頒表揚對象，今天有立委發文點出教練團平均每人僅領到20萬獎金，並未獲得合理肯定，中華職棒球員工會對此發表聲明，認為癥結不在金額多寡，而是制度是否公平。

立委柯志恩指出，冠軍選手能得到一人700萬的國光獎金，反觀10位明星教練組成的冠軍教練團，受限於現有獎金規畫，最多只有2百萬元，平均每人只能領到20萬元，她說不要求比照選手，但盼有合理肯定。

球員工會聲明指出，本屆12強賽事的選手、教練團及後勤團隊所獲獎金的分配方式再次引發討論。對職棒工會而言，這並非金額多寡的問題，而是制度是否公平且與時俱進的問題。類似的情況早在2013年世界棒球經典賽時就被廣泛討論：當時台灣隊創下歷史最佳成績，但社會大眾對獎金分配的期待，卻因現行法規未依照國際賽事制度變化與時俱進而無法涵蓋需求，只能臨時以專案方式解決。

球員工會表示，12強冠軍是全體團隊努力的結果，包括選手、教練和後勤人員，才能達成這項榮耀，但現行的獎金制度，卻讓教練和後勤人員未獲得應有重視，甚至還要面對社會對分配問題的質疑，這對他們並不公平。

工會表達立場，期盼政府能以此為契機，建立完善制度，讓所有專業人員都能受到公平重視，「所有的付出都值得被肯定，從出賽費與後勤規格到政府獎勵的充分溝通與制度化，更能讓團隊專心於球場上的競技表現。」