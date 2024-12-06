經典賽／中華隊拚資格賽 旅美選手想+1

中華隊在今年世界十二強棒球賽拿下冠軍，下一步要放眼明年二月舉行的世界棒球經典賽資格賽，總教練曾豪駒預計繼續帶領教練團續戰，王建民已經點頭，旅外選手也有機會加入陣容，鄭宗哲、陳柏毓透露意願。

負責一級成棒組訓的中華職棒，會長蔡其昌在日前表示，經典賽資格賽規畫由十二強冠軍教頭曾豪駒續掌兵符；至於教練團人選，王建民昨天參加青棒訓練營時透露，自己有意願繼續執教，「應該是原班人馬吧」。

這次十二強中華隊投手戰力有所發揮，王建民指出，主要是多給選手信心，「也有人牛棚丟得不好，但上去比賽就不一樣，多給他們信心去面對打者。」只不過經典賽是在球季開打前，王建民也點出，投手的調整會跟球季後延續的十二強有很大差異。

而蔡其昌日前在談及經典賽陣容時，透露會以未參加十二強的球員為主，鄭宗哲、張育成都有強烈參賽想法，另外陳柏毓、林振瑋、李灝宇等選手也都有意願。

鄭宗哲昨天在青棒訓練營中也透露，接下來要跟母隊海盜球團討論返美時間，也已經告知春訓與經典賽時間相撞的問題，自己很期待在台北大巨蛋比賽。

陳柏毓則表示，資格賽是明年的事情，現在不確定的因素還很多，「把自己準備好，真的需要可以盡一分力」。

作為十二強奪冠成員，吉力吉撈．鞏冠在青棒營看到現在高中生體魄、觀念都比以往好，而且是整體提升，鼓勵這批球員，「未來台灣會拿很多冠軍」。